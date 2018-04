Hamilelikte çatlaklar

Hamilelik döneminde ve sonrasında karşılaşılan en sık problemlerden biri vücut çatlakları.

Kadınların korkulu rüyası vücut çatlakları, hamilelik döneminde biraz daha hız kazanıyor. Vücut yapısı, beslenme düzeni, aşırı kilo kaybı ve buna benzer birçok etkenin sonucu ortaya çıkan bu istenmeyen durum için savaş kalkanlarını takınmak şart. Uzmanlar, hamilelik sonrası oluşan çatlakların özellikle ilk bir yıl içinde tedavi edilmesi gerektiğini vurguluyor. Derinin aşırı gerilmesine bağlı olarak, cildin elastin ve kolajen dokularındaki tahribat sonucunda ortaya çıkan vücut çatlakları, bir çeşit deri yırtılması aslında. Ayrıca yine derideki esnemelerin yoğunluğuna bağlı olarak çatlaklar, sadece renk farklılıkları şeklinde değil, aynı zamanda kabarık veya çukurlaşmış görüntüler şeklinde de oluşabiliyor. Op. Dr. Atilla Alp, doğum nedeniyle karnı gerilen anneler ve her şeyden önemlisi ailelerinde çatlak olan kişilerin, diğer insanlara göre daha fazla risk taşıdıklarını belirtiyor. “Bu sebeple her şeyden önce beslenmemize dikkat edip, dengeli beslenmeli, hızlı kilo alıp vermekten kaçınmalıyız.

Düzenli ama çok ağır olmayan egzersizler yapmalıyız. Vücudumuzu sürekli kremler ve yağlarla nemlendirmeli, cildimizin kurumasına ve gerilmesine izin vermemeliyiz. Ayrıca düzenli masaj ile ve banyoda fırçayla mümkün olduğu kadar kan dolaşımını artırıp deriyi uyarmalıyız” diyor. Çatlakların türü değil, safhaları var demek daha doğru. Çatlaklar taze, yani henüz renkleri mor veya soluk kırmızıysa bu, dokunun kan dolaşımının mevcut olduğunu gösteriyor. Bu safhada doku kolajen ve elastin üretebilecek kabiliyette. Burada yapılacak olan her türlü sağlıklı müdahale, iyileşme süreci için katkıda bulunabilir. Daha sonra beyazlayınca yapılan tedaviler, daha uzun sürede yanıt verecektir. Ancak yine de tedaviye her safhada başlamakta yarar var.



EVDE TEDAVİ

Malzemeler

• Kakao yağı

• Jojoba yağı

• Kayısı yağı

• Fındık yağı

• Badem yağı

• Menekşe yağı

• Gliserin



Hazırlanışı ve kullanım şekli

Tüm yağları, eşit miktarda karıştırın. Çatlak oluşmuş olan bölgeye, çimdikleyerek ve hafifçe sıkarak, kan akışı sağlayın. Hazırlamış olduğunuz, bitkisel yağ karışımını, masaj yaparak, cildinize iyice yedirin. Bir gün sonra duşa girin ve yıkanırken, yağ sürdüğünüz bölgelere masaj yaparak üsteki ölü derinin atılmasını sağlayın. Bir ay süresince her gün düzenli olarak uyguladığınızda, vücudunuzda bulunan çatlaklarda, gözle görülür oranda azalma olduğunu fark edeceksiniz.