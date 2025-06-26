Öykü Gürman, Gassal dizisine dahil oldu

Tabii’nin büyük ilgi gören “Gassal” dizisinin 3. sezon çekimleri devam ediyor. Sümeyye Karaarslan’ın yazdığı ve Onur Tan’la beraber yönettiği dizinin yeni sezonuna şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyunculukta da adından söz ettiren Öykü Gürman katıldı.

ÇEKİMLER DÖRDÜNCÜ HAFTAYA GİRDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrolünü canlandırdığı dizinin 3. sezonunda Öykü Gürman “Güzel” karakterine hayat veriyor. Gürman son olarak “Gönül Dağı” dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı. Her sezonu 10 bölümden oluşan Gassal dizisinin dördüncü hafta çekimlerine başlandı.