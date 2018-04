Hamilelikte dikkat edilmesi gerekenler

Hamile kaldığımızı öğrendiğimiz andan itibaren tüm yaşam alışkanlıklarımızı gözden geçirmeye başlıyoruz. Amacımız içimizde filizlenen yeni yaşamı tüm tehlikelerden korumak...

Yazı: Neslihan Böle Arslan



Yediklerimizden içtiklerimize, günlük aktivitelerimizden keyif aldığımız ritüellere ve evcil dostlarımıza kadar her konu denetimimizden geçiyor; kimi sınıfı geçiyor, kimiyle vedalaşıyoruz. Endişeli anne adayları, sözümüz size! Jinekolog Op. Dr. Kağan Kocatepe rehberliğinde kafanızdaki tüm soru işaretlerini gideriyoruz. Anne karnındaki bebeğinizi çeşitli risklerden korumaya çalışmanız çok doğal ama ona yapabileceğiniz en büyük iyilik huzurlu bir anne olmak. Bunun için doğru bilgiyi takip edin, endişelerden kurtulun.



Bu evi kim temizleyecek?

Hamilelikte en çok merak edilen konulardan biri de anne adayının ev işlerine devam edip edemeyeceği… Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe ve kendinizi yormayacak şekilde günlük işlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde ise kendinizi ağırlaşmış hissedeceksiniz. Bu durumda vücudunuzun sesini dinleyin ve hareketlerinizi yavaşlatarak zamanınızı daha çok dinlenmeye ayırın. Ev işleri yaparken kullandığınız temizlik malzemeleri içinde ‘amonyak’ gibi keskin kokulu olanlardan uzak durmaya çalışın. Ayrıca temizlik sırasında ortama temiz hava girmesine dikkat edin.



Spa ve masaja ara verin

Vücutta hem fiziksel hem psikolojik rahatlatıcı etkileri olan masaj, özellikle hamilelikteki vücut ağrılarının giderilmesinde faydalı olabiliyor. Ancak refleksoloji gibi bazı Uzakdoğu masajları, etkileri yeterince araştırılmadığı için önerilmiyor. ‘Aromaterapi’ gibi bitkisel yağlarla yapılan masajlar da hamilelikte tercih edilmemeli çünkü bu yağlar her ne kadar bitkisel kökenli olsalar da vücutta ne gibi etkileri olduğu bilinmiyor. Sauna ve hamam gibi diğer sıcak ortamlar da yine vücut ısısını artırabileceğinden bu dönemde uzak kalmanızda fayda var.



Yürüyüş ve yüzme gibi vücudunuzu aşırı zorlamayan sporları tercih edebilirsiniz. Yüzmede karar kılarsanız, havuz suyunun temiz ve ılık olmasına dikkat edin.



Egzersizi kararında yapın

Spor yapmak, herkes için olduğu gibi hamileler için de faydalı. Buradaki altın kural; egzersizleri abartmadan ve vücut ısınız 38 dereceyi geçmeyecek şekilde uygulamak. Bunu anlamak için bir termometreye ihtiyacınız yok. Spor yaparken nefes nefese kalmak ve aşırı sıcak hissetmek vücut ısınızın yükseldiği anlamına geliyor. O yüzden her 15 dakikada bir mola vererek ısı ve nabız artışını dengelemelisiniz. Peki hangi sporlar gebelikte sakıncalı? Rahime direkt darbe gelme riski olan (topla yapılan spor türleri), düşerek yaralanma riskini artıran (kayak, su kayağı, sörf, bisiklete binme, ata binme, atlama sporları), karın içi basıncını artıran (ağır kaldırma gibi), eklemlerde ve kaslarda aşırı gerilmeye yol açan (aletli jimnastik, aletsiz zorlamalı jimnastik) ve vücudun aşırı ısınmasına ve kalbin fazla çalışmasına neden olan egzersiz türlerinden (hızlı koşu, uzun süren egzersiz türleri) kaçının. Onun yerine yürüyüş ve yüzme gibi vücudunuzu aşırı zorlamayan sporları tercih edebilirsiniz. Yüzmede karar kılarsanız, havuz suyunun temiz ve ılık olmasına dikkat edin. Özellikle suya atlamaktan ve suyun altında uzun süre nefessiz kalmaktan uzak durun. Ayrıca deneyimli eğitmenler gözetiminde ve uygun hareketlerle pilates ve yoga da yapabilirsiniz.



X-ray ve röntgen korkutmasın

Alışveriş merkezlerinden havaalanlarına kadar her yerde bulunan X-ray cihazları, artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Hamileyken bu cihazlardan geçmeli mi, geçmemeli mi sorusu kafamızı çok kurcalıyor. Bu cihazlara yalnızca kısa bir süre maruz kalındığında, bebekte zarar oluşabileceğine dair bir bilimsel veri mevcut değil. Ancak toplumumuzda anne adaylarının cihazdan geçmek istememesi anlayışla karşılandığından, bir önlem olarak X-ray cihazından geçmeyip üzerinizin elle aranmasını talep edebilirsiniz. Röntgen filmi çekimlerinde kullanılan X ışınları ise, ‘iyonize edici’ özelliği olan ışınlar olarak kabul ediliyor. Röntgen ışınları da bu iyonize edici etkileriyle hücre ölümü, mutasyon, kanser ve doğacak bebekte gelişimsel kusur oluşturma riskleri taşıyor. Hemen endişelenmeyin çünkü tanı için kullanılan dozlarda bu etkilerin ortaya çıkması beklenmiyor. Op. Dr. Kağan Kocatepe, gerekli durumlarda inceleme amacıyla yapılan radyolojik incelemelerin bebeğe zarar vermesinin beklenmediğini söylüyor. Diş için çekilen tek röntgen de aynı şekilde zarar verme olasılığı düşük kategoride değerlendiriliyor.