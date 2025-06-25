Ezgi Mola'dan ayrılık açıklaması

Başarılı oyuncu Ezgi Mola ile iki yıl önce nikah masasına oturduğu iş insanı Mustafa Aksakallı boşanmaya karar verdi.

Mola, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak bu konuda herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.

"DOSTLUĞUMUZA ZARAR VERMEDEN VE KIRMADAN"

Boşanma sonrası Instagram hesabından açıklama yapan Mola "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığın hiçbir şeye inanmayın. Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan. Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler" dedi.

Ünlü çift, geçtiğimiz hafta Sinan Engin’in kızı Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı'nın düğüne katılarak poz vermişti.