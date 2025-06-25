Sahipsizler dizisinin Haşmet'i Turgut Tunçalp baba oldu

Oyuncu Turgut Tunçalp ile İlayda Atmaca 2019 yılında dünyaevine girmişti. Tunçalp, eşiyle bebek sahibi olmaktan vazgeçtikleri dönemde bebek haberi aldıklarını açıklamıştı. Sahipsizler‘in Haşmet’i Turgut Tunçalp ile İlayda Atmaca çifti bugün büyük bir sevinç yaşadı.

Birsen Altuntaş‘ın haberine göre ünlü oyuncu oğlu Pamir’i kucağına aldı ve “Hoş geldin oğlum” paylaşımını yaptı.

Tunçalp, geçtiğimiz haftalarda Aslı Şafak'la İşin Aslı programının konuğu oldu. Sahipsizler dizisinin Haşmet'i Turgut Tunçalp baba olacağını burada açıklamıştı.

Tunçalp, güzel haberi "Senelerce eşimle çocuk için uğraş verdikten sonra çocuk yapmaktan vazgeçtik ve bir anda çocuğumuz oldu şu an yedi aylık hamile. Mucize gibi. Cinsiyeti erkek adını Pamir koyacağız" sözleriyle duyurmuştu.