Hamilelikte kasık ağrısı hemen her anne adayının yaşadığı rahatsızlıklardan biri. Rahmin büyümesi ile başlayan kasık ağrıları genellikle gebeliğin ilk 6-8 haftası içinde görülür.

Anne olmak bir mucize, ancak tatlı yanlarının yanı sıra sıkıntıları da var. Hamilelikte kasık ağrısı bu sıkıntılardan biri. Hamilelikte anne adaylarının yaşadığı rahatsızlıkların başında gelir kasık ağrısı. Sık görülen bu rahatsızlık, sol ve sağ kasıkta olabilir ve sancılara neden olur. Peki hamilelikte kasık ağrısı ne zaman olur, nedenleri nelerdir, sizler için araştırdık.



Hamilelikte Kasık Ağrısı Neden Olur?

Anne adayları bebeğinin ilk hareketlerini, kalp atışının heyecanını yaşarken bir taraftan da birdenbire kasıkta oluşan ağrılarla karşılaşabilir ama merak etmeyin! Hamilelikte kasık ağrısı gayet normal. Vücudunuz bebeğin büyümesi için bir değişime ayak uydururken rahminiz de bu değişimden payını alıyor. Genellikle artan kan akışı ve rahmin büyümesi ile hamilelikte kasık ağrısı başlar. Vücudun bebeğin büyümesine ayak uydurduğu sürecin göstergesi de diyebiliriz bu ağrılara. Ancak kasık ağrısını sürekli devam eden ve dinlenmekle geçmeyen kanamalı ağrılarla karıştırmamak gerekir. Bu tür ağrılarınız olduğunda mutlaka uzman bir hekime danışın. Hamilelikte kasık ağrısı da oluşturabilecek bazı ağrı çeşitlerine birlikte göz atalım.





Yuvarlak Bağ Ağrıları



Yuvarlak bağlar rahmin üst köşesinden genital bölgeye kadar uzanan bağlar. Genellikle kramp tarzı ağrılar şeklinde belirir ve anne adayının hareket etmesini önler. Bu gibi ağrılar için yapılabilecek en etkili yöntem, dinlenmektir.





Braxton Hicks Kasılmaları

Gebeliğin ileri haftalarında vücut doğuma hazırlanması için rahim kasları çalışmaya başlar. Bu ağrı, bel, kasık ve karın bölgesinde hissedilebilir. Bu kasılmalar düzensizdir bu yüzden gerçek doğum sancılarından ayrılır. Dinlenmek ve sıvı alımını arttırmak, ağrının şiddetini düşürür ve zamanla geçmesini sağlar.





Gaz Sancısı ve Kabızlık Kaynaklı Ağrılar

Hamilelikte progesteron hormonu artar. Bu hormonun artışı bağırsak hareketlerinde yavaşlamaya sebep olur. Gaz nedeniyle şişkinlik ve kabızlıkla ağrılar kramp ve sancı haline gelir. Bu ağrılar bağırsak bölgelerinden kasıklara kadar etkilidir. Kabızlık için genel olarak yapılanları yaparak bu ağrılardan kurtulabilirsiniz. Lifli gıdalar tüketmek, bol su içmek ve anne adaylarına uygun yavaş tempolu yürüyüşler yapmak faydalı olur.





İdrar Yolu Enfeksiyonuna Bağlı Ağrılar



Gebelikte en sık rastlanan enfeksiyonlardandır. Tuvalete çıkıldığında ağrı, yanma hissedilir ve sık tuvalete çıkılır. Enfeksiyon erken fark edildiğinde uzman bir doktora danışmakta fayda vardır.





Hamilelikte Kasık Ağrısı Ne Zaman Olur?

Hamilelikte kasık ağrısı, hamileliğin ilk 6-8 haftası içerisinde görülmeye başlanır. Yani yumurtanın rahme yerleştiği ve rahmin büyümeye başladığı dönemde. Hamilelikte kasık ağrısı, hamileliğin son trimesterinde de görülebilir. Bebeğin giderek büyümesi bu ağrıların oluşmasına sebep olur. Bu sırada yalancı doğum sancıları denilen sancılar yaşanabilir. Bu sancılar düzensiz olması itibariyle gerçek doğum sancılarından ayrılır. Hamilelikte kasık ağrısı bebeğin sağlığını tehdit eden bir ağrı değildir. Anne adaylarının sabrederek ve dinlenerek aşabileceği güçlüklerden biridir.







Hamilelikte kasık ağrısı, hamileliğin son trimesterinde de görülebilir. Bebeğin giderek büyümesi bu ağrıların oluşmasına sebep olur.



