Hamilelikte spor ruhu da bedeni de rahatlatıyor. Peki, hamileyken hangi sporlar yapılabilir, hangi döneme hangi egzersiz daha uygun, spor yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İşte hamilelikte sporla ilgili merak edilenler...

Birçok anne adayı bebeğine zarar vereceği düşüncesi ile hamilelik döneminde spor yapmıyor hatta mümkün olduğunca az hareket ediyor. Ancak kontrollü bir şekilde yapılan spor, bu düşüncenin aksine anne adayına doğum ve sonrasında birçok fayda sağlıyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Serap Mollaoğlu hamilelikte spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

İlk 3 ay hafif tempolu yürüyüş

Hamileliğin ilk 3 ayında, hafif tempolu yürüyüşlerle egzersizlere başlanabilir. Omurgayı güçlendirecek sırt egzersizleri düzenli olarak yapılabilir. Hamilelik yogası ve pilates de hamileliğin ilk haftalarından itibaren önerilmekte. Haftada 3-5 gün yapılan 30 dakikalık tempolu yürüyüşler hamilelik süreci için oldukça faydalı. Anne adayı, yürüyüş temposunu kendisini yormayacak şekilde ayarlamaya dikkat etmeli.

Pilates ve yoga ile sırt-bel ağrılarını önleyebilirsiniz

Hamilelik dönemi için uyarlanmış yoga ve pilates, son yıllarda anne adaylarının en çok tercih ettikleri egzersizlerden. Vücudu rahatlattığı gibi ruhu da arındıran, sırt ve bel ağrılarını önleyen, anne adayının bedenini keşfetmesini sağlayan yoga ve pilates için bu konuda uzman kişilerle çalışmak önemli. Bu konuda dikkat edilmesi gereken hamilelik sürecine uygun yoga ve pilates hareketlerinin yapılması.

Yüzme bebekte ani ısı değişimlerini engeller

Hamileliğin 3-6 aylık döneminde yürüyüş, pilates ve yoga egzersizlerine devam edilebilir. Bunun yanı sıra bu dönemde vücut ağırlığının en çok hissedildiği egzersizlerden biri olan yüzme tercih edilmeli. Su içinde yapılan tüm egzersizler anne adaylarına önerilmekte. Suyun kaldırma kuvveti anne adayının artan vücut ağırlığını dengelemekte ve su içinde yaralanma, kaza risklerini de minimuma düşürmekte. Karada yapılan egzersizlere göre anne adayının vücut ısısı daha eşit olarak dağılmakta ve buna bağlı olarak bebeğin de vücut ısısında ani ve hızlı ısı değişimi olmamakta. Ancak havuzun hijyenik olmasına, ıslak alanlarda düşme ve kayma risklerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Oturmaya yönelik egzersizleri tercih edin

Hamilelik sürecinin 6-9 aylık dönemi, karın bölgesinin oldukça büyüdüğü bir dönem. Bunun için bu süreçte oturma pozisyonlarındaki egzersizleri yapmak daha uygun olur. Anne adayının erken doğum gibi bir riski yoksa en uygun görülen egzersiz hafif tempoda 30 dakikalık yürüyüşler yapmaktır. Yine 6-9 ay dönemi için uygun hareketlerin olduğu pilates egzersizleri de yapılabilir.

Düzenli egzersizin anne adayına 10 faydası:

Ağırlık kontrolü sağlamaya yardımcıdır

Metabolizma hızını arttırır

Dayanıklılığı ve kuvveti arttırır

Sırt ve bel ağrılarını minimuma indirir

Doğum için gerekli olan kas aktivitesini çalıştırır

Sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler

Gebelik diyabet riskini önler

Uyku düzeni sağlar

Daha az ödem oluşur

Anne adayının psikolojisini olumlu etkiler



Uzman kontrolünde spor yapın

Fiziksel ve ruhsal denge için gerekli olan spor, hamilelik döneminde de çok daha fazla önem kazanmakta. Ancak bu dönemde bazı durumlar sporu riskli hale getirebilir. Anne adayında kalp-damar tıkanıklığı, solunum, tiroit, böbrek, diyabet, yüksek tansiyon ve kansızlıkla ilgili hastalıklar varsa, daha önce düşük yapmışsa veya şu anki gebelikte düşük ya da erken doğum tehdidi varsa spor bu kişiler için tehlikeli olabilir. Bu gibi durumlarda kişinin sağlık geçmişine bakılır ve doktor kontrolünde egzersiz programı uygulanır.