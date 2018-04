Şermin Çarkacı anneliğin kitabını yazdı

Anne olduktan sonra hiç beklemediğiniz, olumsuz bir ruh haline mi büründünüz? Sadece bebeğinizin değil, sizin de halinizin sorulmasına, birinin gelip ‘bunlar geçecek herkes yaşıyor, bunlara takılma’ demesine mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Öyleyse, sizin için harika bir yol arkadaşı bulduk!

Yazı: Filiz Şeref



‘Başlarım Şimdi Anneliğe’ kitabının yazarı Şermin Çarkacı’nın dört yaşında Tuna ve Mete adlarında iki oğlu ve 2.5 yaşında Name adında bir kızı var.



“Sizin de bunda katkınız çok yüksek” diyor Şermin Çarkacı, kitabının çıkış noktasını anlatırken... Filmi başa sardığındaysa ilk doğumunun ardından hissettiklerini dile getiriyor önce: “Evde iki çocuk var, onlara ilgi göstermeye çalışıyorum, hayat da dışarıda bir yandan devam ediyor... Burada mesele şu, çocuk doğuyor ve herkes çocuğa odaklanıyor, herkes çocuğun ihtiyaçlarını düşünüyor. Bu arada anneye kimsenin bir şey sorduğu yok; bir dikişlerini soruyorlar ‘nasılsın?’ diye ondan sonra direkt sorular geliyor; ‘sütün geliyor mu?’, ‘çocuk emiyor mu?’ diye. Ama senin duygularının ve ne hissettiğinin bir önemi yok!” İşte tam bu duygular içindeyken, bir arkadaşının vakit geçirmesi için kendisine getirdiği bebek dergilerini karıştırınca, annelerin hep şu tip cümleler kurduklarını görüyor: “Bebeğim doğunca çok değişik duygular yaşadım, bebeğime aşık oldum, bugüne kadar sanki hiç yaşamamışım, bebeğimle küllerimden yeniden doğdum, eşim çok yardımcı o olmasaydı asla yapamazdım...” Bir de kendisine bakıyor ne düşünüyor diye ve kendi kendine “Ben öyle bir aşk hissetmiyorum. Evet çok seviyorum çocuklarımı ama öyle çok ulvi duygular içerisinde değilim ve çocuklardan önce hiç yaşamamışım gibi bir durum yok” diyor. Eşine bakıyor, adam uyuyor! Dışarı çıkmak istiyor, çıkamıyor, bir şey yapmak istiyor, yapamıyor ve ister istemez ilişkileri de gerginleşiyor... Ve bir de tabii herkes çok konuşuyor; bir taraftan anneler konuşuyor bir taraftan çocuklar konuşuyor, televizyon öyle, doktorlar öyle, hemşireler öyle... İşte tüm bu duygular içindeyken Şermin Çarkacı, yaşadığı her şeyi not ediyor. Ediyor ki, bu yaşadıkları yarın öbür gün arkadaşları doğum yaptığında onlara yardımcı olsun... Sonrasında da diyor ki; neden bunları bir kitaba dönüştürmeyeyim? Dolayısıyla kitabın temel hedefi, annelerin elinden tutmak, ‘bunları ben de deneyimledim, tek başına değilsin, bunu bütün anneler yaşıyor’ demek. Çakracı; “Bir de anneler benimki emiyordu, benimki uyuyordu, benimki ağlamıyordu dedikçe insan ‘o zaman benimki neden böyle?’ diyor. Dolayısıyla bunu yaşayan tek sen değilsin, bunları biz de yaşadık, bir sürü anne yaşıyor’ demek istedim” diyor.