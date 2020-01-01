Sezaryen doğum tercih eden ya da etmeyen tüm anne adayları sezaryen hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Ani gelişen komplikasyonlar sonucu doktor kararı ile sezaryen doğum gerçekleşebilir. Böyle bir durumda kendinizi hazırlıksız yakalanmış hissetmeyin. Bu yazı ile sezaryene dair bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz.

Sezaryen doğum kararı verilmeden önce annenin aklında birçok soru işareti vardır. Bazen bebeğin anne karnındaki duruşu, annenin özel durumu gibi sebepler ile doktor önceden sezaryen doğuma yönlendirir. Bazen de doğum başladıktan sonra oluşan komplikasyonlar sonucu doktor sezaryen yapmak durumunda kalır. Bazı durumlarda ise anne adayı normal doğumun korkutucu gelmesi gibi gelmesi sebepler ile sezaryen doğum tercihi yapar. Durum ne olursa olsun bir anne adayı sezaryen hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır.





Sezaryen Doğum Nedir?

Sezaryen kelimesi Latince kesmek anlamına gelen “caedare” sözcüğünden gelir. Anne adayının genel anestezi uygulanarak uyutulmasının ardından alt karın bölgesinde ve rahim duvarında bir kes açılması ve açılan bu keşiden bebeğin dışarı çıkarılması işlemine sezaryen doğum adı verilir.





Sezaryen Doğumun Nedenleri

Sezaryen doğum tercihi önceden anne adayı tarafından verilen karar ile ya da doktorun yönlendirmesi ile yapılabilir. Bazen de doğum esnasında gerçekleşen komplikasyonlar sonucu, bebeği ve anneyi tehlikeye atmamak adına, doktor kararı ile normal doğumdan sezaryen doğuma geçilir. Sezaryen doğumun başlıca sebepleri şu şekildedir:

Anne adayının tercihi

Bebeğin kilosunun dört kilogramın üzerinde olması

Bebeğin doğum yoluna tersten girmesi

Plasentanın doğum yolunu kapaması

Plasentanın erken ayrılması sonucu doğum yolunda kanama

Annenin önceden rahim ameliyatı geçirmiş olması

Annenin rahminde miyom (ur) bulunması

Genital bölge enfeksiyonları

Annenin kalça kemiklerinin dar olması

Annenin sistemik hastalıklara sahip olması

Doğum süresinin çok uzaması

Doğum sırasında bebeğe ait sıkıntılar saptanması





Sezaryen Doğum Nasıl Gerçekleşir?

Sezaryen doğum öncesinde anne operasyona hazırlanır. Anne adayı, operasyondan önce iki saat bir şey yememeli ve bir şey içmemelidir. Anne adayının çamaşırları çıkarılır, ameliyat önlüğü ve bone giydirilir. Ameliyat masasına yatırılan anneye lokal ya da genel anestezi uygulanır. Ardından alt karın bölgesinde bir kesi açılır ve kaslar kenara çekilerek rahim duvarında ikinci bir kesi açılır. Bu kesinin içerisinden bebeğe ulaşılarak, bebek dışarı çıkarılır. Plasenta da dışarı alınır ve rahim içerisinde bir parça kalmaması için kontroller yapılır. Son olarak rahim üzerindeki ve alt karın bölgesindeki kesiler dikişir ve operasyon tamamlanır.





Kesinin içerisinden bebeğe ulaşılarak, bebek dışarı çıkarılır.





Sezaryen Doğum Sonrasında Neler Yaşanır?

Sezaryen doğum cerrahi bir operasyondur. Annenin iyileşme süresi normal doğuma göre daha uzundur. İyileşme süresi 4-6 haftadır. Sezaryen doğumdan sonra alt karın bölgesinde ağrı hissedilmesi normaldir. Annenin hareketleri kısıtlanır. Anneden ilk üç gün duş almaması beklenir. Ağrı kesici ve yara iyileştirici ilaçlar kullanılmalıdır. Dikişlere iyi bakılması, karnın darbelere karşı korunması, ayakta kalınmaması gerekir. Annenin bol bol dinlenmesi ve bol sıvı tüketmesi gerekir. İyileşme sürecinde annenin beslenmesine özen göstermesi ve bebeğini emzirirken iyileşme sürecindeki karnına baskı uygulamaması gerekir. Yaklaşık bir hafta sonra anne günlük hayatına dönebilir. Ancak ilk altı hafta kendine dikkat etmesi gerekir. Sezaryen doğum gerçekleştiren bir annenin bir sonraki hamileliğinde normal doğum gerçekleştiremeyeceğine dair yanlış bir algı söz konusudur. Bu bilgi gerçeği yansıtmaz. Sezaryen doğum yaşamış bir anne sonraki hamileliğinde normal doğum gerçekleştirebilir. Ancak anne adayının doktoruna güvenmesi, doğum sonrasında küçük de olsa abdominal yırtılma ihtimaline dair bilgi sahibi olması önemlidir.

