Yaş anneliği etkiler mi?

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Hangi yaşta anne olmak mantıklı? 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlarda annelik deneyimleri aynı mı?

Yazı: Filiz Şeref



Her anne bebeği için en mükemmel annedir. Ancak şöyle de bir gerçek var ki, her yaş döneminde ayrı şeyler, ayrı annelik tecrübesi ediniyor insan. Bakın 20’li, 30’lu ve 40’lı yaşlarda anne olan üç kadının yaşadıkları... Peki, hangi yaşta anne olmak mantıklı? Karar elbette sizin!



25’inde anne

Senem Kobya, 19 yaşında tanıştığı eşiyle 24 yaşında evlenmiş ve 25 yaşında da anne olmuş. Sekiz yaşında Ferit ve dört yaşında Kerem adında iki oğlu var. Neredeyse hiç uyumayan ilk bebeğiyle geçirdiği zor günlerde, en büyük yardımcısının, genç olmanın verdiği enerji olduğunu söylüyor.



“Eşimle çocuk sahibi olmayı çok istiyorduk ancak çocuk sevmek ve istemek ayrı bir şeymiş, bakmak apayrı bir şey... İlk çocuğum doğduğunda ne yapacağımı hiç bilemiyordum. İlk kucağıma aldığımda gerçekten çok korkmuştum. Ona bir şey olacak diye endişe duyuyordum. İnternetten sürekli araştırma yapıyordum ki, o da beni paranoyak yapıyordu. O tecrübesizlikle insan endişeleniyor. Zaten ilk çocuğuma anneliğimle ikinci çocuğuma anneliğim arasında da çok fark oldu. İlkinde çok endişeli bir anneydim. Sorunun aslında yaştan çok tecrübesizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Daha önce kuzen, yeğen bile bakmadığım için hiçbir fikrim yoktu. 20’li yaşlarda anne olmanın avantajı, sadece daha gözü kara

ve enerjik oluyorsunuz. Şu anda bir bebeğim olsaydı belki geceleri uykusuz kalmaya ve o tempoya enerjim yetmeyebilirdi. Çünkü benim çocuklarım gerçekten çok hareketliydi. Ferit zaten hiç uyumuyordu, sabah altıda yatıp sekizde kalkan, günde sadece iki saat uyuyan bir çocuktu. Tahmin edersiniz ki bu da beni inanılmaz zorluyordu. Yanımda yardımcı olabilecek kimsem de yoktu. İkinci çocuğu yapmam da deli cesaretiydi. O da gençliğin verdiği delilikti... Geçen seneden beri yeni yeni uyumaya başladım diyebilirim. 30’larımda 40’larımda olsam ikinci çocuğu düşünmezdim açıkçası. Neyse ki ikisi de erkek ve şu anda birbirleriyle gayet güzel vakit geçiriyorlar. Yaş araları da az olduğu için iyi geçiniyorlar. Eşim

de genç baba olmanın avantajını yaşıyor. Çocuklarıyla oynamaktan hiç sıkılmıyor. Bu arada kariyerimi de bırakmadım. Hayat benim için biraz tersten başladı aslında. Önce kariyer

yapıp sonra çocuk yapmadım ben. Çalışmaya ilk çocuğum olduğunda evden devam ettim bir süre. Önce çocuk yapıp sonra kariyerime yüklendim. Bir süre çalışmaya ara verip geri dönmek daha zor olabilirdi. Şimdi işime de konsantre olabiliyorum.”

