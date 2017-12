Hamilelere özel yoga duruşları, nefes ve meditasyon çalışmaları ile bu dönemde oluşan değişimlerin üstesinden gelebilir, bebeğinizle huzurlu bir bağ kurabilir nihayetinde de daha rahat bir doğum yaşayabilirsiniz.

Yazı: Aytaç Özkardaş Gozzi

Fotoğraflar: Ozan Kutsal



Hamilelik bedende birçok değişikliğin yaşandığı bir dönem. Hem fiziksel değişiklikler ve rahatsızlık hissi hem de kaygılar hamilelikte egzersizle ilgili birçok tereddüdü beraberinde getiriyor. Birçok egzersiz programında beden ısısının artması, kalp atışlarının hızlanması ve nefes alışının sıklaşması istenen bir durum olsa da hamile bir kadın için riskli olabiliyor. Hamile yogası ise güvenli bir şekilde egzersiz yaparken bedeni ve ruhu yeni duruma hazırlayan en uygun yollardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Memorial Wellness Yoga Terapi Uzmanı Dr. Neslihan İskit, hamilelere özel hazırlanan yoga ile duruşlar, nefes egzersizleri ve gevşeme tekniklerinin son derece güvenle uygulanabileceğini söylüyor.



Gebelik süresince düzenli yapılan yoga programı ile hamile kadının fiziksel kondisyonu korunuyor. Duruş bozuklukları en aza indiriliyor. Solunum ve dolaşım sistemi güçlendiriliyor. Bulantılar azalıyor. Karın kasları ve omurgadaki değişikliklerin yeniden yapılandırılması sağlanarak doğum kolaylaşıyor.



“Hamilelik ve sonrası yoga programı, hamile ve lohusa kadına beş altın anahtar vererek, hamilelik ve sonrası dönemini sağlıklı ve huzur içinde geçirmelerini sağlar. Huzurlu bir hamilelik ve normal doğum yoganın faydalarından sadece bazılarıdır. Asıl önemli olan yoganın bebeğin fiziksel ve mental gelişimine olan katkılarıdır. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek her hamile kadının arzusudur ve yoga bu konuda onlara çok yardımcı olur” diyen Dr. Neslihan İskit bu beş anahtarı şöyle özetliyor:



1. Yoga asanaları, hamileliğin ve sonrasının daha huzurlu geçmesi ve doğumun daha rahat olabilmesi için hamile kadının bedenini bu yeni duruma hazırlar. Bebeğe giden kan akımını artırarak onun daha iyi beslenmesini sağlar.



2. Nefes (Pranayama) teknikleri hem annenin hem bebeğin daha iyi oksijenlenmesini ve yaşam enerjisi ile dolmalarını sağlar.



3. ‘Mudra’lar ve ‘Banda’lar, üreme organları ve salgı bezleri üzerinde güçlü etkileri bulunur.



4. Meditasyon, hamilelik sırasındaki korkuları, endişeleri ve akıl karışıklıklarını gidermek için harika bir yoldur. Kadının farkındalığını artırarak bebek ile iletişime geçmesini, onun neden hoşlanıp neden hoşlanmadığını anlamasına yardımcı olur.



5. Derin gevşeme, hamilelik, doğum ve sonrası fiziksel ve ruhsal gevşeme için harika bir yoldur.







Kollarla birlikte nefes alıp verme

Kolları yere paralel öne doğru uzatın ve el parmaklarınızı birbirine geçirin. Nefes alırken kolları başın iki yanında yukarı kaldırın ve nefes verirken tekrar orta hatta indirin. Burada önemli olan nefesin akışı. Bırakın nefes size rehberlik etsin ve hareketi nefes yaptırsın. Unutmayın, artık aldığınız nefesi sadece kendiniz için değil bebeğiniz için de alıyorsunuz. Ve verdiğiniz nefes, sadece kendinizden karbondioksit ve azot gibi atık maddeleri uzaklaştırmak için değil, bebeğinizden de uzaklaştırmak için… Bunu düşünerek daha derin nefesler alıp daha uzun nefesler vermeye gayret edin. Hareketi altı kez tekrarlayın.







Negatif duygulardan arınma

Bağdaş kurarak yere oturun. Burada topuklarınızın açıkta olmasına, diğer bacağın altına sıkışmamasına dikkat edin. Kolları iki yana açın ve parmak uçlarınız yere dokunsun. Dikkatinizi zihninize yönlendirin, zihninizde bir endişe bir korku ya da bir öfke varsa lütfen parmak uçlarınızdan yere daha doğrusu toprak anaya bırakın. Toprak ana her şeyi bize yeniden pozitif olarak gönderir, bunu bilerek tüm negatif duygularınızdan arının. Bu kısa meditasyonun ardından sağ eli biraz daha ileri uzatarak avuç içini yere yerleştirin. Nefes alırken sol kol yarım bir daire çizerek yüzünüzün önünden kulağın yanına uzansın. Nefes verirken aynı yolu takip ederek geri dönsün. Hareketi altı kez tekrarlayın ve orta hatta dinlenin. Aynı şekilde sol taraf ile tekrar edin.







Venüs Mudra

Yogada ellerimizle yaptığımız hareketlere mudra deniyor. Mudraların endokrin sistem üzerinde etkileri bulunuyor. Hormonal açıdan çok yoğun bir dönem olan hamilelikte mudraları kullanarak hormonlarımızı dengeleyebiliriz. Ellerinizi göbeğin en altında birleştirin. Eller iç içe ve başparmaklar uç noktadan birbirine dokunuyor. Bu mudranın adı ‘Venüs Mudrası’, adı üstünde güzellik mudrası. Bebeğimiz kız olacaksa güzeller güzeli bir kız olması; bir erkek olacaksa çok yakışıklı olması için niyetimizi mudramıza yüklüyoruz.







Yana esneme

Sağ bacağı yana doğru açıp sol bacağınızı dizden kıvırarak sağ uyluğun içine yerleştirin. Nefes alırken sağ kolu gökyüzüne doğru kaldırıp verirken sağ ayağın dış kenarını ya da ayak bileğinizi yakalayın. Bir süre duruşta nefes alıp vererek bekleyin. Daha sonra sol kolu nefes alırken gökyüzüne kaldırıp nefes verirken sol kulağın yanına doğru uzatın. Her nefes alışta sol kolu gökyüzüne uzatıp her nefes verişte sol kulağa yaklaştırın. Bunu altı kez tekrarlayın ve sonuncuda iki nefes bekleyin. Aynı şekilde diğer tarafla da uygulayın.







Denge duruşları

Denge duruşlarını mutlaka bir duvar kenarında ya da destek alabileceğiniz bir yerde yapın. Sol elinizle duvardan destek alırken sağ dizinizi kıvırarak sağ elle dizden yakalayın. Dengede olduğumuza inandığımızda sağ bacağı hafifçe dışarı doğru çevirerek sol bacağın içine yerleştirin. Artık sağ ayak tabanı sol bacağı hafifçe iter ve sol bacağın iç kısmı da sağ ayak tabanını (Ağaç duruşu). Ağaç duruşunda sol ayak tabanından köklenmeye başladığınızı hissedin. Bir anne adayısınız ve bebeğinizi dünyaya getirerek ailenizin köklenmesini sağlayacaksınız. Hareketi diğer tarafla tekrar edin.