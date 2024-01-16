Aşırı ebeveyn baskısının zararları nelerdir? Ebeveyn kaynaklı stresin belirtileri

Ancak bazen bu beklentiler çocuğunuz için çok yüksektir. Çocuğunuzun tutkusu veya hayalleriyle bile örtüşmeyebilirler. Çocuğunuz için en iyisini istemediğinizden değil; sadece onlar için belirlediğiniz zorluklar yeteneklerini aşıyor.

Bu makale, çok fazla ebeveyn baskısının etkilerini ve çocuğunuz için sağlıklı bir öğrenme deneyiminin nasıl geliştirileceğini araştırıyor.

EBEVEYN BASKISI NEDİR?

Ebeveyn baskısı, bir ebeveynin bir şeyi başarmak için çocuklarına uyguladığı duygusal ve zihinsel baskıdır. Akademik performanslarla sınırlı değildir ve sporu, kültürel beklentileri, romantik partnerleri, arkadaşları veya görünümü içerebilir.

Psikolojik hastalıklar

Sürekli baskı çocuğunuzu etkileyerek stres, kaygı ve hatta depresyon gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Ebeveynlerini hayal kırıklığına uğratma korkusu o kadar bunaltıcı hale gelir ki, akıl hastalığına yol açar. Ne yazık ki, ebeveyn baskısının zihinsel bedeli intihara yol açabilir. Akademi bağlantılı intiharlar özellikle Asya ve Afrika ülkelerinde artıyor.

İçsel motivasyonun azalması

Kendiniz için değil de başkası için bir şey olduğunuzu hiç hissettiniz mi? Çok fazla ebeveyn baskısı, çocuğun gerçek öğrenme sevgisini ortadan kaldırabilir.

Başarısızlık korkusu

Görünüşte başarısızlık korkusu iyi bir şey gibi görünüyor. Sonuçta kimse başarısız olmak istemez. Ancak aşırı başarısızlık korkusu çocuğunuzun risk almasını ve hatalarından ders almasını engeller. Ayrıca problem çözme becerilerini ve yaratıcılıklarını da etkileyebilir.

Düşük akademik performans

Ebeveyn baskısı düşük akademik performansta kendini gösterebilir. Bir çocuk, kendisine baskı yapılan şeyi başaramayabilir. Siz onların yeteneklerini sorgulamaya veya "başarılı" meslektaşlarıyla karşılaştırmaya başladığınızda, onlar da endişelenmeye ve yeteneklerini sorgulamaya başlarlar. Ayrıca bu, iyi notların sizi mutlu edeceğini umarak kopya çekmenize de yol açabilir. Daha da kötüsü, bu onların özsaygılarını ve özgüvenlerini etkileyebilir.

Uyku eksikliği

Uyku hayatımızın önemli bir unsurudur. Ebeveyn baskısına maruz kalan öğrenci düşünmekten yeterince uyuyamayabilir. Uyku eksikliğinin bir başka etkisi de tükenmişlik olabilir.

Yaralanmalar

Eğer bir ebeveyn çocuğuna dikkat çeken bir sporcu olması için baskı yapıyorsa, bu onun kariyerini veya tutkusunu yok edebilecek sakatlıklara yol açabilir.

Gergin ilişkiler

Aşırı ebeveyn baskısı ebeveyn-çocuk ilişkilerinizi bozabilir. Çocuğunuzun gözünde onun destekçisi olmayı bırakıp, ona eziyet eden biri olursunuz. Böylece sizden kaçmanın yollarını bulacaklar.

Ebeveyn baskısının çocuğunuzun ruh sağlığını etkilediğini nasıl anlarsınız?

Ebeveyn stresinin etkileri çocuğunuzun psikolojik ve zihinsel sağlığına bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Ebeveyn stresinin yaygın belirtileri şunlardır:

Sık ruh hali değişimleri, ağlama veya öfke patlamaları

Eskiden sevdikleri aktivitelerde tutku eksikliği

İzolasyon

Zayıf akademik performans

Kendine güvensiz

İlaçlar

Arkadaşlıkları veya ilişkileri sürdürmek için çabalamak

Unutmayın, bu belirtiler travma gibi başka şeylerin göstergesi olabilir ve mutlaka ebeveyn baskısı olmayabilir. Yani eğer karakterleri fark ettiyseniz müdahale edip çocuğunuzun problemini anlamanın zamanı gelmiş demektir.

ÇOCUĞUNUZA BASKI YAPMADAN NASIL YÖNLENDİREBİLİRSİNİZ?

1. Çocuğunuzu övün

Sürekli eleştiri, çocuğunuzun savunmaya geçmesine veya kendi kabuğuna çekilmesine neden olabilir; sizin ona asla ulaşamayacağınız bir yer. Bu yüzden eleştirdiğinizden daha fazlasını övün. Ayrıca sadece başarılarını övmeyin, aynı zamanda çabalarını da alkışlayın. Başarısızlığın dayanıklılıklarını artırdığını onlara hatırlatın.

2. Sağlıklı başa çıkma mekanizmalarını gösterin

Başarısızlığa nasıl tepki verirsiniz? Öfkenizi başkalarından mı çıkarıyorsunuz ya da çok fazla içki içmek gibi yıkıcı davranışlarda mı bulunuyorsunuz? Çocuklar ebeveynlerinden öğrenirler ve onlara başarısızlığa nasıl olumlu tepki vereceklerini gösterebilirsiniz. Başarısız olursanız sakin olun ve bir dahaki sefere nasıl gelişebileceğinize odaklanın. Ayrıca çocuğunuza başarısızlıklarınızı ve bunlarla nasıl başa çıktığınızı anlatın.

3. Gerçekçi beklentiler belirleyin

Çocuğunuzun yeteneklerini biliyorsunuz, bu nedenle onun güçlü yönlerine ve yaşına göre hedefler belirleyin. Ayrıca, daha önce de belirtildiği gibi, yalnızca sonuçlara değil, çabalara da odaklanın.

4. Duygularını doğrulayın

Ebeveynler çocuklarının kendileriyle aynı duygu ve hedefleri paylaştığını düşünebilirler. Ancak çocuğunuzun (yaşı ne olursa olsun) farklı duygulara ve hedeflere sahip ayrı bir kişi olduğunun farkına varmak önemlidir. Duygularına saygı duyduğunuzu ve duygularını dinlemeye açık olduğunuzu onlara gösterin. Bu, çocuğunuzun özgüvenini geliştirir, içgüdülerini takip etmesine ve olumlu kararlar almasına olanak tanır.

5. Dengeli bir yaşam tarzını teşvik edin

Çocuğunuzun dengeli bir yaşam tarzının tükenmişliği azalttığını ve daha tatmin edici olduğunu anlamasına yardımcı olun. Tutkularının peşinden gitmek çok önemlidir, ancak eğlence aktivitelerini, hobileri ve sosyal bağlantıları da içermelidirler.

6. Destekleyici bir ortam yaratın

Açık iletişim kanalları oluşturursanız çocuğunuzun güvenini kazanırsınız. Ayrıca duygularınızı açıkça ifade etmelisiniz ve her zaman bu yanılmaz kişi gibi görünmemelisiniz. Kısacası çocuğunuz sizinle korkuları, şüpheleri, başarısızlıkları ve başarıları hakkında konuşabilmelidir.