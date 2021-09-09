Ayşe İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

AYŞE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ayşe

Ayşe Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde Ayşe isminin anlamı şu şekilde yer almaktadır: Rahat ve huzur içinde yaşayan.

AYŞE İSMİNİN ANLAMI

Türkiye'de çok kullanılan Ayşe ismi rahat ve huzur içinde yaşayan anlamına gelmektedir. Arapça'da Aisha, "hayatta", "iyi yaşayan", "mutlu yaşayan" anlamına gelir.

AYŞE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Ayşe ismi yetkilendirmeyi, özveriyi ve inceliği kendine çeker. Gelişim odaklı, güçlü, vizyon sahibi, maceracı ve ruhanidir. Genel olarak özgürlüğün peşindedir. Başkaları tarafından sınırlandırılmaktan hoşlanmaz. Çok yönlülük bu ismi yöneten şeydir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

AYŞE İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Ayşe Arman, Ayşe Kulin, Ayşe Hatun Ünal, Ayşe Hür, Ayşe Tolga

Ayşe ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aysel, Ayşen, Ayça, Aydan, Açelya, Ayfer, Ayber, Ayzer (Daha fazla benzer isim için tıklayın: A harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA AYŞE İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde Âişe olarak yer alan Ayşe, Müslümanlar arasında sık kullanılan bir isimdir. Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Hz. Muhammed'in (s.a.s) eşinin ismi olan Ayşe, İslam kültüründe önemli bir yere sahip olduğu için Türkiye'de en sık rastlanan, kız bebeklere en çok verilen isimler arasında yer almaktadır. (Zeynep ve Elif isimlerinin anlamlarına da bakabilirsiniz)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Bu harfle başlayan isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

Y: İsmin ilk hecesinde bulunan y harfi kişiye, negatif karakteristik özelliklerini çabalarıyla kendilerini başarılı kılacak özelliklere dönüştürebilme yeteneği kazandırır.

Ş: İsmin ikinci hecesinde yer alan ş harfi, istikrar ve korkusuzluğu beraberinde getirir ki bu iki özellik de kişiyi hayatı boyunca avantajlı kılar.

E: Bu harf değişen duygu durumlarını aşırı önemseme ve ne düşündüğünden ziyade nasıl hissettiğine odaklanmayı beraberinde getirir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ayşe İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Öğretmen, Sporcu, Satış Danışmanı veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan Elif ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adapstasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Kısıtlanmaktan ve duygularını ölçülü yaşamaktan nefret eder. Bu enerjiye sahip kişilerin partnerleri kesinlikle özgürlükçü yapıda olmalıdır. Birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerijisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi A ile başlayan kişiler, özgürlük aşığı ve bağımsızlıklarına aşırı düşkün, hızlı ve ani karar alma kapasitleri çok yüksek kişiler olurlar. İsminin son harfi e olan kişiler,becerikli ve başına buyruk kişilerdir. Emir almaktan hiç hoşlanmazlar ve aksine kendileri emir vermeyi arzularlar.

AYŞE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Ayşe ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 3, 11, 25, ve 40'dır.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyehat ve medistasyonunun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler içindaha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Ekim

Ekim ayı, bilgeliği ve önemsemenin güzelliğini sembolize eder. Bu ay, hayatı pozitif duygularımızla görmemiz ve yaşamamız için çok uygun bir aydır. Ekm ayının enerjisi, kişinin kendi benliğiyle gurur duyması ve bireyselliğini benimsemesi için büyük fırsatlar barındırır.