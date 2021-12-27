Batuhan İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BATUHAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Batuhan

Batuhan Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe



BATUHAN İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli bir isim olan Batuhan, Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan bir isimdir. Batuhan isminin anlamları şöyledir:

Üstün gelen, gücü yeten,

Galip olan hükümdar.

Batu Han, Altın Orda Hanlığı’nın kurucusu ve ilk hükümdarıdır. (1227-1256).



BATUHAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Batuhan ismi coşku, istek ve adanmışlığa işaret eder. Hırslı, zeki ve kendinden emindirler. Bir kez kendilerine bir hedef belirlediklerinde asla pes etmezler. Başarmak için yola çıktıkları her şeyi başarmak için tüm çabalarını ortaya koyarlar. Çalışkan, iradeli ve başarılı kişiler olurlar.

BATUHAN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Batuhan Mutlugil (Müzisyen), Batuhan Karadeniz (Futbolcu), Batuhan Karacakaya (Oyuncu)

Batuhan ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Adnan, Atakan, Batıhan, Baturhan, Batıkan, Bartu, Batu, Burak, Göktuğ, Ferhan, Hakan, Kaan, Karan, Kayahan, Noyan, Özhakan, Tuğrahan, Yavuzhan, Yaman, Yiğit, Yiğithan (B ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA BATUHAN İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Batuhan, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak içerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafından erkek çocukları için tercih edilen isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: Bu harfle başlayan isimler, kolayca aşık olabilen ve başkalarının hayatlarına fazla müdahale edebilen kişilerdir.

A: İsmin ilk hecesinde yer alan “A”, tutkuyu ve cesareti temsil eder. Askeri konulara da ilgisi olan “A”, politik alanda da başarılı olabilir.

T: “T” harfi numerolojide 2 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminde “T” harfi olan kişiler, denge ve uyumluluğa inanan, işbirliği yapmayı seven kişilerdir.

U: İsmin ikinci hecesinde yer alan “U” harfi, refah ve istikrarı işaret eder. Bu kişiler etraflarında bulunan eşyaların ve malların şık olmasını lüks olmasını arzular.

H: İsmin son hecesi olarak “H”, şüpheci bir kişiliğe işaret eder. Her ne kadar çok akıllı ve pozitif insanlar olsalar da gereksiz şüphecilikleri onları geri planda tutar.

A: İsmin son hecesinde yer alan “A” harfi numerolojide 1 rakamıyla eşdeğerdir ve rekabetçi ve hırslı bir kişiliği temsil eder.

N: İsmin sonunda yer alan “N” harfi, keşfetmeyi gezmeyi seven yaşama dair merak duyguları yüksek olan insanlardır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Batuhan İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Biyomedikal, Zooloji, Tıp, Mühendislik veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının enerjisi sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. 4 sayısı enerjisi, güvenilirliği ve sağlamlığı sembolize eder. Her şeyi yoluna koymak ve gerekirse inandıkları bir amaç uğruna kendilerini feda etmek 4 enerjisi için kaçınılmazdır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 4 sayısı, sadakati önceliklendirmiş, partnerinden de saygı ve güven vermesini bekleyen kişilerdir. Kıskanç değildir, doğal karizmaları vardır. Sakin bir mizaca ve sürece sebat etme eğilimine sahiptirler. Sevdikleri insana ister evli olsunlar, ister olmasınlar çok değer verirler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi B ile başlayan kişiler, sıcakkanlı, arkadaş canlısı, anlayışlı kişilerdir. Birlikte çalışmaktan keyif alır ve huzursuzluklardan kaçınır. İsmi N ile biten kişiler, oldukça şeffaf insanlardır. Ün, şan, şöhret sahibi olmak isterler.

BATUHAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil renkle parasal şansı ve güveni sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip insanlar başkalarını önemseyen ve kalıcı arkadaşlar edinen kişilerdir. Hayatlarında herhangi bir sorun oluştuğunda yeşil rengi daha çok kullanarak yardımcı olmasını sağlayabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 7, 19, 27 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyahat ve meditasyonun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler için daha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir.