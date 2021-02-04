1 aylık bebek gelişimi nasıl olmalı? İşte 1 aylık bebek gelişimine dair tüm merak edilenler...

9 aylık bir hamilelik sürecinin ardından bebeğinizi sağlıkla kucağınıza aldınız ve hafta hafta hamilelik takibiniz bitti. Şimdi sırada ise bebeğinizin ay ay gelişimi var! 1 aylık bebek gelişimi, uykusu, beslenmesi, hareketleri, aşıları gibi merak edilen tüm konuların yanıtlarını Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayla Haytan Önal anlattı...

Hayatın ilk 6 ayı, bir tohumun toprağa bağlandığı kökleşmenin olduğu süreç gibidir. Bu süreçte ne kadar iyi bakılır, desteklenir ve ihtiyaçları karşılanırsa kökler sağlam, gövde dik ve kalın, çiçekler bir o kadar renkli ve canlı olur.

Sağlıklı bir gebeliğin ardından dünyaya gelen bebeğimiz ortalama 3000-3500gr ağırlığına, 48-52 cm arası boya, 35-36cm baş çevresi ölçümüne sahiptir. Rengi pembedir.

1 AYLIK BEBEK NELER YAPABİLİR?

İşitme duyusu gelişmiştir. Görme duyusu az gelişmiştir. Bazı refleks davranışları vardır. Örneğin, emme refleksi ağıza dokunduğunuzda emme hareketi yapması; aranma refleksi- yanağına hafifçe dokunulduğuna ağızı o tarafa doğru çevirmesi; yakalama refleksi avuç içine dokunduğunuzda parmağınızı yakalaması; moro refleksi- iki kolundan kaldırıp hafifçe bıraktığımızda kollarını iki yana açarak sıçrama hareketi yapması; adım atma refleksi koltuk altından tutup kaldırdığınızda yürür gibi hareket etmesi . Ayrıca kas tonusu belli bir olgunluğa erişmiştir. Yüz üstü koyduğumuz bebeğin kafasını kaldırması bu yüzdendir. His duyusu da gelişmiştir.

Yeni doğan bebek hala anne karnında olduğu gibi yumuşak bir zemine dayanmak ve kendini güvende hissetmek ister. Anne kucağında rahat uyumasının sebebi budur. Yatağına koyduğunuzda kısa bir süre sonra kendini boşlukta hisseder ve uyanır.

1 AYLIK BEBEĞİN BESLENMESİ NASIL OLMALI?

İlk bir ayda bebeğin ihtiyaç duyduğu en önemli üç şey: Anne sütü, anne teması ve anne sesi. Bu üç öge ileriki aylarda bebeğin kendine olan güven duygusunun artmasını ve huzurlu olmasını sağlar. Huzurlu bebek mutlu bebektir.

1 AYLIK BEBEK MUAYENESİ

Bebeklerin ilk ay muayeneleri çok önemlidir. Birçok hastalığın tanısı ilk ay konulur ve tedavi başlanırsa bebeğimiz sağlıklı olarak büyür. Örneğin; fenilketonüri, hipotyroidi doğuştan saptanıldığında tedavisi olan iki önemli hastalıktır. Ya da SMA tip 0 ve tip 1 ilk muayenelerde kaslardaki güçsüzlük emme azlığı ile şüphelenilebilir ki gen tedavisi ne kadar erken başlanırsa o kadar etkili olduğu düşünülmektedir. İşitme testi ilk ay yapılır ve işitsel bir eksiklik varsa erken dönemde müdahale edilir. Bu sayede konuşma iletişim geri kalmaz.

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