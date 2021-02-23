9 aylık bebek gelişimi nasıl olmalı?

Uzun bir hamilelik dönemi ve doğum sürecini de bitirdikten sonra artık bebeğiniz sizinle. Şimdi bebeğiniziz ay ay gelişimini takip edip, sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. 9 aylık bebeğin gelişimi, boyu ve kilosu, beslenme düzeni, yapabilecekleri ve 9 aylık bebek oyuncağı seçiminde merak ettiğiniz her şeyi İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Güncan anlattı.

9 AYLIK BEBEK NELER YAPABİLİR?

9. aydan itibaren cümle benzeri anlamsız mırıltıları söyler. Bu dönemde erişkinlerle iletişimi mimiklerle, vücut diliyle ve sesler çıkararak olur. Bir nesneyi istediğinde işaret parmağı ile gösterir, dikkat çekmek için bağırır, istemediği bir şey yapıldığında ağlamaya başlar veya yüksek sesler çıkararak tepki verir. Bebekler konuşmaya başlamadan çok önce sözcük ve cümleleri anlarlar.

9. ayda bebeğiniz emekler, ayakta durmayı sever, ayağa kalkma ve yürüme denemelerine başlayabilir, bu denemeler sırasında mobilyalara tutunabilir. Evin içerisindeyken bebeğinizin ayakkabı giymesi yerine çıplak ayak veya çorapla olması ayaklarındaki kas ve tendonların gelişmesini sağlayacaktır. Bu dönemde bebek, baş ve işaret parmağı ile nesneleri tutar, parmakları ile yemek yer, etrafı karıştırmaya başlar.

9 AYLIK BEBEK GELİŞİMİ NASIL OLMALI?

Bebeklere ilk 6 ay ayda bir, 6. aydan itibaren de üç ayda bir tartı, boy ve baş çevresi takibi yapılmalıdır. İlk 6 ayda sağlıklı bir çocuk haftada 150-250 gr, aylık olarakta 600-1000 gr tartı artışı gösterirken 6. aydan itibaren büyümenin kısmen yavaşlaması ile tartı artışı haftada 100-150 gr’a düşer. Bu dönemde kilo alımı azalmasının normal olduğu ailelere anlatılmalıdır.

6 aylık erkek bebeğin ortalama tartısı 7800 gr, boyu 66 cm, baş çevresi 43.5 cm dir.

9 aylık erkek bebeğin ortalama tartısı 9000 gr, boyu 71 cm, baş çevresi 45.3 cm dir.

12 aylık erkek bebeğin ortalama tartısı 10000 gr (10 kg), boyu 74 cm, baş çevresi 46.3 cm dir.

6 aylık kız bebeğin ortalama tartısı 7400 gr, boyu 64 cm, baş çevresi 42,5 cm olmalıdır.

9 aylık kız bebeğin ortalama tartısı 8600 gr, boyu 69 cm, baş çevresi 43.9 cm olmalıdır.

12 aylık kız bebeğin ortalama tartısı 9600 gr, boyu 73 cm, baş çevresi 45 cm olmalıdır.

9 AYLIK BEBEĞİN BESLENMESİ NASIL OLMALI?

Uzm. Dr. Özgür Güncan, ‘’9-12 ay arasında ise, ek besinler artık bebeğinizin asıl besini haline gelmiş olmalıdır. Anne sütüne devam edilmesi bu dönemde yine önemlidir. 9. ayda bakliyatlar başlanabilir. Bu dönemde yetişkinler için pişirilen ev yemekleri az yağlı, tuzsuz veya çok az tuzlu olmak koşulu ile püreler halinde verilebilir. Fındık, fıstık, çekirdek, patlamış mısır gibi küçük ama sert yiyecekler kesinlikle verilmemelidir, bunlar bebeğinizin nefes borusu ve akciğerlerine kaçarak çok ciddi sorunlara yol açabilir’’ dedi.

9 AYLIK BEBEK OYUNLARI / AKTİVİTELERİ

8-9 ay arası parçalı oyuncaklar, ayrılıp birleştirilebilen, iç içe geçirilebilen, itilip çekilebilen oyuncaklar her iki el gelişimini sağlar, ardışık ve eş güdümlü oynamayı öğretir. Bu dönemde oyuncakları birbirine vurmayı, iç içe sokmayı, bükmeyi, döndürmeyi, itip-çekmeyi, açıp-kapamayı, doldurup-boşaltmayı keşfederler, bu tür oyuncaklardan hoşlanırlar.

9 AYLIK BEBEK DOKTOR KONTROLÜ / AŞILARI VAR MI?

6. Aydan itibaren bebeğinizin herhangi bir problemi yoksa artık 3 aylık kontroller yapılmaktadır. 6.ay, 9.ay ve 12.ay kontrolleri yapılır. Bütün kontrollerde tam detaylı sistem muayeneleri yapılmalı, her kontrolde tartı boy, baş çevresi ölçümleri yapılarak dosyasına ve büyüme eğrilerine işlenmeli, nöromotor gelişmesi açısından baş kontrolü, oturması, ayaklarına basması, dönmesi, sese ve ışığa tepkisi, emekleme, ilk kelimeleri, yürüme izlenmelidir. İlk diş açısından ağız içi kontrol edilmelidir. Anemi için hemogram ve idrar yolu enfeksiyonları açısından tam idrar tahlili yapılmalıdır. Bebeğin 6.ayda ve 1 yaşında yapılması gereken aşıları yapılarak muayene tamamlanır.

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