1 yaşından önce genel anestezi sakıncalı!

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Çocuğunuzun hafızayla ilgili sorun yaşamasını istemiyorsanız, 1 yaşından önce genel anestezi yaptırmayın!

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre 1 yaşından önce genel anestezi yapılması, bebeklerin hafızasını olumsuz yönde etkileyebiliyor.



California Üniversitesi'nden bilim adamları, 1 yaşından önce genel anestezinin bebeğin hafızasının gerektiği gibi gelişmesini engelleyebileceğini belirtti. Bilim adamları, 33 yavru fareye genel anestezi uyguladı ve hayvanların kokuları tanıyıp tanımadığını test etti. Bu farelerin hafızasının anestezi yapılmayanlardan daha zayıf olduğu ve kokuları hatırlamakta zorlandığı görüldü.



Daha sonra bilim adamları, 1 yaşından önce genel anestezi yapılan ve anestezi uygulanmayan 6-11 yaşındaki çocukların hafızasını değerlendirdi. Çocuklar IQ, bilişsel beceri ve davranış testlerine tabi tutuldu. Bilim adamları, 1 yaşından önce anestezi uygulanan çocukların hafızasının diğerlerinden daha zayıf olduğunu ancak anestezinin zekaya ve davranışlara etkisinin bulunmadığını belirledi.



Araştırmaya imza atanlardan Greg Stratmann, genel anestezinin hafıza üzerindeki etkisi az olsa bile çocukların öğrenme becerisinin etkilendiğini vurguladı. Stratmann, sonuçların 1 yaşından önce genel anestezinin uygulanmasının gerekliliğine ilişkin soruları akla getirdiğini belirtti. Bilim adamı, genel anestezinin hafızaya etkisinin giderilip giderilemeyeceği konusunda başka araştırmaların gerektiğini de ifade etti.



Araştırmanın sonuçları "Neuropsychopharmacology" dergisinde yayımlandı.



