Baba olmaya hazırlanmak...

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Hep diyoruz “Bu devirde babalık da değişti” diye... Yeni babalar artık ‘baba olma bilinci’ kazanmak için çabalıyorlar. Bizim de çorbada tuzumuz olsun diye babalığa hazırlık sürecini uzmanlara sorduk.

Yazı: Mürsel Çavuş



Genel kanıdır, sanki kadınlar anne olmaya daha hazırdır da, babalar biraz daha arkadan gelir... Şapka Danışmanlık’ın kurucusu Müge Çevik, “Bence erkekler de kadınlar da yeterince hazırlanmıyor. Kadınlar biyolojik değişim yaşadıkları için belki daha erken bebeğin fiziksel varlığından haberdar oluyorlar ama duygu durumu olarak her ikisinin de hazırlıklı olduğunu söyleyemem” diyor. Uzman Psikolog Aylin Gündoğdu ise babalık kavramının son yıllarda daha iyi algılandığını düşünüyor, “Geçmişte, babanın tek otorite figürü olarak algılanması babanın çocuklarına karşı uzak-soğuk durmasına, duygularını paylaşmamasına ve tensel temasta bulunmamasına neden oluyordu. Böyle ailelerde yetişmiş çocukların birey olmada ve kendilerini algılamaları ile ilgili problemleri oluyordu. Yeni dönem babalar, baba rolleri için daha çok çaba harcıyor. Modern babalıkta bu durumu sekteye uğratan faktör ise yoğun iş yaşamı. Babalar geç saatlere kadar çalışıyor, çocuklar hafta içleri babalarını göremeden uyku saatleri geliyor. Babalar kaçırdıkları zamanı telafi etmek için hafta sonları daha çok tüketime dayalı aktiviteler planlıyor. Kadınların ekonomik yaşamda aktif olmaları nedeniyle ev içinde anne-baba rolleri karışabiliyor ve çocuklar tutarlı anne-baba ilişkisi algılayamıyor. Babaların en çok ihtiyacı olan şey çocuklarıyla geçirebilecekleri özel zamanları artırabilmek” diyor.

Psikiyatri ve Psikoterapi Uzmanı Dr. İnci Şen, “Çocuklar, Türkiye’de ailenin olmazsa olmazı. Baba üzerine düşen vazifesini yerine getirdiği zaman aile otoritesini eline almış olur. Klasik anlamda evine ve çocuğuna karşı ekonomik sorumluluklarını yerine getirerek; yedirme-içirme, evine para getirme, çocuğuna okulu ve geleceğiyle ilgili olanakları hazırlayabilme babanın vazifeleri arasında. Fakat bu değişiyor” diyor ve ekliyor, “Erkekler çocuk bakımının anneye ait olduğunu düşünüyor ve çocuğun sorumluluğunu daha çok anneye bırakıp, işlerinin arkasına saklayıp çocuklarla fazla ilgilenmeyebiliyorlar. İşten geldiklerinde de çocukların özlemiyle onların bütün isteklerini, annenin uyguladığı sistemin tersine, yerine getiriyorlar. Sınırlar koymada zorlanıyorlar. Anne daha sonra bunu tamir etmeye çalışıyor ama başarılı olamayabiliyor.”



