18 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
18 Ağustos 2025 Pazartesi günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 18 Ağustos 2025 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için yazdı.
Duygu Karagül
18 Ağustos 2025 Pazartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını Elele okuyucuları için yazdı. İşte 18 Ağustos 2025 günü için günlük burç yorumları...
18 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 18 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; bugün güçlü ve neşeli bir enerjiyle başlıyor; bu da başkalarıyla iletişim kurma isteğini artırıyor. Eğlenceli davetleri ve yaratıcı projeleri kabul et. Gerçekten de, ilham perinle bağlantıda olduğun için yaratıcılığın akıyor. Ancak günün ilerleyen saatlerinde aile ilişkileri zorlayıcı ya da kafa karıştırıcı olabilir. Sakin kal.
BOĞA BURCU - 18 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; bugün maddi konular umut verici görünüyor. Kazanç sağlayacak fikirler veya özel bir alışveriş ilgini çekebilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde kendini tereddütlü, eleştirel veya kuşkulu hissedebilirsin. Bu yüzden harekete geçme. Yarın bekle. Şüphe duyduğunda hiçbir şey yapma.
İKİZLER BURCU - 18 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; bugün iyi hissettiren bir gün, her şey biraz başıboş olsa da. Örneğin, sosyalleşmek istesen bile karar vermekte zorlanabilirsin. Günün ilerleyen saatlerinde arkadaşlıklar, para ve sahip oldukların konusunda kafa karışıklığı yaşayabilirsin. Dikkatli ilerle.
YENGEÇ BURCU - 18 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; bugün bir şeyler başarmaya heveslisin; ancak yapabileceğinden fazlasını üstlenmemeye dikkat et. Küçük bir avantaj elde ediyorsun. Yine de ebeveynlerle, patronlarla veya otorite figürleriyle ters düşebilirsin. Dikkatli ol.
ASLAN BURCU - 18 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Bugün güçlü ve neşeli bir enerjiyle başlıyor! Arkadaşlarla ve gruplarla iletişim yaratıcı ve enerjik olacak. Yine de önemli bir karar vermek için bir süre bekle. Kendini tereddütlü ve temkinli hissedebilirsin.
BAŞAK BURCU - 18 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; Bugün yüksek görünürlüktesin; yani insanlar seni her zamankinden daha çok fark ediyor. Kendini pozitif ve hevesli hissetsen de önemli kararlar almaktan kaçın. Günün ilerleyen saatlerinde biri fikirlerini sorgulayabilir, bu da sende şüphe ve tereddüt yaratır.
TERAZİ BURCU - 18 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi; bu sabah; seyahat, eğlenceli maceralar, yayıncılık, tıp ve hukukla ilgili fırsatlar seni cezbedebilir. Ancak akşama doğru harekete hazır hissettiğinde işler farklı görünebilir. Bir partner ya da yakın dost hevesini kırabilir. Nazik ol.
AKREP BURCU - 18 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; bugün “yumurtadan çıkmadan civciv sayma” dersine güzel bir örnek. Bu sabah; miras, ortak mülkler veya başkalarının kaynaklarıyla ilgili konularda hevesli olabilirsin. Ancak akşama doğru, işler o kadar da parlak görünmeyebilir.
YAY BURCU - 18 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; sosyalleşmek ve başkalarının keyifli sohbetinden zevk almak için harika bir zaman. Maceracı hissediyorsun, öğrenmeye heveslisin ve plan yapmaya istekli görünüyorsun.
OĞLAK BURCU - 18 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; iş planları, ortak mülkler veya sağlık ya da evcil hayvanlarla ilgili harcamalar konusunda hevesli olabilirsin. Ancak daha sonra, bir partner ya da yakın dost seni caydırabilir. Bu da seni kuşkulu ve kararsız bırakabilir. Dikkatli ol.
KOVA BURCU - 18 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; partnerler ve yakın dostlarla hafif sohbetlerin tadını çıkar. Aynı şekilde, eğlenceli geziler ve çocuklarla keyifli aktiviteler de cazip gelecek. Ayrıca bu da yaratıcı bir zaman! Ancak sonrasında iş ve sağlık konuları moral bozucu olabilir.
BALIK BURCU - 18 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; yaratıcı çalışmaların çok verimli olabilir. Aynı şekilde, sağlığını iyileştirmek için yeni yollar konusunda da hevesli olabilirsin. Ancak akşama doğru bu fikirler sönükleşebilir. Bunun yerine, çocuklarla ilgili artan sorumluluklar ve sosyal programlar yorucu, kafa karıştırıcı veya zorlayıcı gelebilir.