18 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Oğlak; iş planları, ortak mülkler veya sağlık ya da evcil hayvanlarla ilgili harcamalar konusunda hevesli olabilirsin. Ancak daha sonra, bir partner ya da yakın dost seni caydırabilir. Bu da seni kuşkulu ve kararsız bırakabilir. Dikkatli ol.