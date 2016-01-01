Bebeğimle Elele’nin Ağustos-Eylül 2016 sayısı bayilerde… Yanında sağlıklı, lezzetli, eğlenceli 50 mama tarifi kitapçığı ile...

Sağlıktan beslenmeye, modadan okula anneleri, bebekleri ve çocukları ilgilendiren her detayın yer aldığı dergiden bazı konu başlıkları şöyle:



- Doğum sonrası sıkı diyetlere hayır! Hem kendiniz hem bebeğiniz için dengeli beslenin yeter...



- Okullar açılmak üzere... Mini mini birler okula hazır mı acaba?



- Onun bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal yaşama adım adım yaklaşmalısınız.



- Dişlerini florlasak mı florlamasak mı?



- Toplumsal travmalardan çocuklarımızı nasıl koruyacağız?



- Çocukların önündeki her engeli hemen kaldıran anne babalar; yani kar küreyici ebeveynler, yanlış yolda olabilirsiniz!



- Hayali arkadaşı olan çocuğunuza anlayış gösterin.



- Evde seyahat: Yürüteçleri mercek altına aldık.



- Küçük bir kitap kurdu yetiştirmenin yolları...



