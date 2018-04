Bebeğinizi kucağınıza alacağınız günü heyecan ve sabırsızlıkla beklerken, doğuma yaklaşık iki ay kala bebek çantası hazırlığını da tamamlamış olmanızda fayda var.

Doğumun beklenenden erken bir tarihte gerçekleşme olasılığına karşı, bebek çantası hazırlıklarını bitirmiş olmak, işinizi son derece kolaylaştırır. O büyük gün geldiğinde, hastaneye gitmeden önce bebek çantası hazırlayacak vakit bulamayabilirsiniz. Ya da acele ile hazırladığınızda, ihtiyaç duyacağınız çoğu şeyi evde unutmak kaçınılmaz olabilir.



Bebek çantası nedir, neden hazırlanmalı?

Bebek çantası, doğum için hastanede kalacağınız süre içerisinde sizin ve bebeğinizin ihtiyacı olacak kıyafet ve eşyalardan oluşan valizdir. İçinde bulunması gereken tüm malzemeler, bebeğinize kavuştuğunuz ilk günleri çok daha konforlu geçirmenizi sağlar.

Bebek hastane çantası ne zaman hazırlanmalı sorusunun kesin bir cevabı olmamakla birlikte, bütün ihtimalleri göz önünde bulundurup, ne kadar erken hazırlanırsa o kadar iyi olur diyebiliriz. Gebeliğinizin 32. haftası itibariyle, bir kenarda hazır bekleyen bir bebek çantası her anlamda sizi rahatlatacaktır.



Genel olarak bebek çantasında neler olmalı?

Özellikle ilk kez anne olacaksanız, hastaneye giderken yanınıza tam olarak neler almanız gerektiğine karar veremeyebilirsiniz. Şimdi sizler için doğuma giderken bebek çantasında olması gerekenler neler sorusunu detaylıca cevaplayalım. Bu ilk ve en anlamlı deneyiminizde ihtiyacınız olabilecek her şeyi sıralayalım.

•Çıtçıtlı body: Göbek kordonu sebebiyle yeni doğan bebek kıyafetleri arasında olmazsa olmazlardan zıbını da tercih edebilirsiniz fakat çıtçıtlı body kadar kullanışlı ve pratik olmayacaktır. Mevsime göre kolsuz, yarım kollu, ya da uzun kollulardan satın alabilirsiniz. Göbek kordonunun lekelemesi veya kaka sızıntısı ihtimaline karşı, çantanızda en az 4 tane bulunmasında yarar var.

•Bebek takımı/tulumu: Hastane çıkışı olarak satılan setlerden, hazır takımlardan ya da kendi zevkinize göre yapacağınız kombinlerden tercih edebilirsiniz. Maksimum iki gün hastanede kalış süresi göz önünde bulundurulduğunda, her güne bir takım, bir tanesi de yedek olacak şekilde 3 takım yeterli olur.

•Bebek bezi: Bebek çantası içinde en az 10 adet bebek bezi bulunmalı.

•Islak mendil: Yeni doğan cildine özel olarak üretilen, hiçbir kimyasal madde ve parfüm içermeyen, pamuk içerikli ıslak havlular öncelikli tercihiniz olabilir.

•Battaniye: 2 adet ince penye battaniye, havalar soğuk olacaksa eğer bir adet de kalın battaniye gerekebilir.

•Penye yeni doğan şapkası, çorap, eldiven: 2 adet şapka, 2 çift çorap, 4 ila 5 çift eldiven yeterli olacaktır. Doğum yapacağınız mevsime göre, bebeğinizin alt kıyafeti ayaklı tulumlardan ise eğer ayrıca çoraba ihtiyacınız olmayabilir. Aynı şekilde şapkayı da yalnızca hastaneden çıkarken giydirebilirsiniz belki ama yaz-kış eldivene muhakkak ihtiyaç duyarsınız. Bebeğinizin tırnakları ile yüzünü çizmesini önlemek için bebek çantası içinde eldiven mutlaka bulunmalı.

•Ağız mendili: Bu mendilleri, bebeğiniz kustuğunda ağzını silmek ve omzunuza serip gazını çıkarmak amacıyla kullanabilirsiniz.







Bebek çantası içinde anne için gerekli olanlar

•Göğüs pedi ve göğüs ucu kremi: Bebeğinizi çok sık aralıklarla emzirmeniz gerekeceğinden, göğüs ucunuz daha ilk günden çatlayabilir ve emzirme sırasında dayanılmaz bir acı yaşatabilir. Göğüs pedi de sütünüzün sütyen ve geceliğinizi lekelemesini önler. Bebeğinize hiçbir zararı olmayacak içerikte üretilen doğal göğüs ucu kremi çantanızda mutlaka yer almalı.

•Kullan at iç çamaşırı ve hijyenik ped: Doğum sonrası kanama için özel üretilen kullan at iç çamaşırı, oldukça işlevsel bir ürün. Kirlendiğinde yenisi ile değiştirmek büyük konfor sağlıyor. Birkaç adet bulunabilir. Ayrıca bebek çantası içine bir paket de uzun hijyenik koymayı unutmamalı.

•Gecelik ve sabahlık: Kanama olması dolayısıyla, pijamadan çok gecelik tercih etmelisiniz. Çamaşır ve ped değiştirme kolaylığı sağlamanın yanında, sezaryen doğum olacaksa eğer dikiş bölgeniz de rahatsız olmaz.

•Mevsime göre yelek ve hırka.

•Çorap ve terlik.



Bebek çantası alırken nelere dikkat etmeli?

Alacağınız bebek çantası, hastaneye giderken bebeğinizin eşyalarını içine koymak için kullanılır. Doğum sonrasında ise bebeğinizle her dışarı çıkışta sizin için vazgeçilmez olur. Bu sebeple, bebek çantası alırken bazı özelliklere dikkat etmek gerekiyor.

Bebek çantası tavsiye ederken söylenebilecek en önemli özellik, bol bölmeli olması. Hafif, bol bölmeli ve cepli bir çanta tercih etmek çok önemli. Sırt çantasından ziyade kola takılan bebek çantası daha kullanışlı çünkü bebeğiniz kucağınızdayken çantadan bir şeye ihtiyacınız olursa ulaşmak sorun olabilir. Termo bölmeler, ilerleyen aylarda çok işinize yarayabilir. Yıkabilir/silinebilir özellikte olması da hijyen açısından avantaj sağlar.