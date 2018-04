Pişik çok ciddi bir rahatsızlık olarak görülmese de bebeklerin huysuz ve güvensiz hissetmesine neden olan sorunun çözümünde; farklı kremler ve doğal yöntemler kullanabilirsiniz. Peki bebeklerde pişik nasıl geçer; işte formülleri…

Sıcaklık ya da nemden dolayı yaşanan problemlerin birçok farklı sebebi olsa da belirli yaş gruplarında çok daha sık bir şekilde görülebilen rahatsızlıkların sayısı bellidir. Doğumdan sonra her zaman için görülebilecek durumlar arasında gelen çocuklarda pişik nedenleri farklı gerekçelere dayandırılır. Her ebeveyn tarafından kullanılabilecek çözüm yollarıyla kısa süre içinde problemin oluşmamasını sağlayabilirsiniz. Farklı bölgelerde olabilecek pişiklerle cildin kuru hale gelmesi, soyulması ve yıpranması söz konusu olurken yapılabilecek uygulamalarla geçmesini beraberinde getirebilirsiniz.



Pişik nedir?

Her ne kadar idrar içinde amonyak bulunmamasına rağmen pişik oluşumları söz konusudur. Bunun en önemli nedeni ise özellikle bebeklerin altında idrarın bir süre beklenmesi sonucunda ortaya çıkan bakterimi oluşumudur. Buna izin vermeniz halinde belirli bakterilerin üreyi amonyağa çevirmesi kaçınılmaz olurken cildinde tahriş edilmesine zemin bulmaktadır. Son derece hassas olan bebeklerin cilt yapılarının bilinmesi, belirli koruyucu unsurlar kullanılması ve devamlı olarak da temiz tutulmasıyla bir sorun yaşamanızda gerçekleşmeyecektir. Candida albicans olarak bilinen mantarın sebebi sonucu ortaya çıkan rahatsızlığın giderilmesinde ise birçok farklı yöntem kullanabilirsiniz. Bununla birlikte nemli ve ılık ortamlarda bakterilerin çok daha hızlı bir şekilde çoğalabileceği bilinmelidir. Bundan dolayı mutlaka bebeklerin alt kısmında en ufak bir nemlilik olmaması da gereklidir. Pişik nedir? ile birlikte farklı sorular da çözüm yolları açısından önemli kabul edilir.



Pişik olmaması için gereklilikler nelerdir?

İlk aylarında son derece hassas bir cilt yapısına sahip olunmasından dolayı bebeklere karşı titiz davranılmalıdır. Hijyen koşullarının sağlanmasının yanı sıra mutlaka idrak yolu enfeksiyonlarının olmaması içinde gerekli işlemleri yapmanız önem taşımaktadır. Pişik oluşumu farklı sebeplere dayanabilmektedir. Kalıtsal bir durumdan kaynaklı olabileceği gibi çinko eksikliği gibi farklı bir durum kaynaklı olarak da ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca diş çıkartma, antibiyotik tedavisi dönemlerinde ve oluşan egzama rahatsızlıklarında bulunduğu görülmektedir. Alt bezi sıklıkla değiştirmeniz sonucu pişik olma oranı azalırken sürtünme ya da çok sıcak ortamlarda bulunulması da pişik oluşumuna neden olabilmektedir. Bunun için farklı kremler kullanabilirsiniz.







Pişik belirtileri nelerdir?

Bebeklerde oluşabilecek pişiklerin birçok farklı belirtileri bulunurken huysuz olunması ve acı hissedilmesi başlıca nedenler arasındadır. Ayrıca bebeğinizin sürtünme sorunundan kaynaklı görülmesi de mümkün. Kimyasal içerikli havlu ya da ürünlerin kullanmanız durumunda da bebeğinizde pişik görülebilir. Belli bölgelerin kızarmasıyla cilt tahrişi meydana gelirken aynı zamanda soyulma ve dökülmelerin görülmesi de belirtilerindendir. Pişik belirtileri nelerdir? sorusuyla birlikte anlık çözüm önerileri konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.



Pişik acısını ne alır?

Sürekli ağlamanın yanı sıra devamlı huzursuz olunmasıyla pişik sonucuna varabilirsiniz. Sonrasında ise suyla titiz bir şekilde temizlemeniz gereklidir. Pişik acısını ne alır sorusu için saf su ilk cevap olurken aynı zamanda kimyasal içermeyen ıslak mendil kullanımı da görülebilmektedir. Pişik olan bölgenin çok yavaş bir şekilde temizliğini yaptıktan sonra havalanmasına izin vermelisiniz. Ayrıca güneş görmesi sağlayarak kısa zaman içinde de geçmesi mümkündür. Çok sık bir şekilde görülmesi halinde vitamin içeren kremlerde kullanabilirsiniz. Çinko, D Vitamini bulunan kremler ilk tercih olurken vazelin tercihi de fayda sağlayabilir. Pişik önleyici krem ve pişik bandı kullanımı da çok daha uzun süreli rahatlama kazandırır.



Pişik en kolay nasıl geçer?

Bebeklerde sıklıkla oluşması söz konusu olan durum için birçok farklı yöntem kullanabilirsiniz. Bebeğim pişik oldu ne yapmalıyım sorusu özelinde vazelin çokça tercih edilirken merhem ya da çinko içerikli krem kullanımları söz konusudur. Ancak bunların kullanılması dışında sürülme işlemlerine de dikkat etmelisiniz. Özellikle kimyasal yapılı ürünleri kullanmamanız gerekir. Ayrıca merhem ya da kremlerin sürülmesinden önce pişikli bölgeyi çok iyi bir şekilde temizlemenizde gerekli. Kuru olması sonrasında kremler yavaş bir şekilde yedirilerek sürülmelidir. Cilt kıvrımlarının arasına doğru masaj yoluyla yapmanızla çok daha yüksek tesirli olması sağlanabilir.



Bebeklerde pişik nasıl geçer?

Bebeklerde kumaş bez kullanımı önerilirken işlemlerinizde birden fazla unsurun kalıcı şekilde sağlanması da önem arz etmektedir. Yeterli besin alamayan bebeklerin yanı sıra yeni doğan dönemi içinde de yarı yarıya görülebilecek rahatsızlıklar arasındadır. Doğal pişik kremi ya da merhemleri kullanabilir, günlük olarak sürebilirsiniz. Bebeklerde pişik nasıl geçer sorusu için bitkisel yollarda söz konusudur. İlk olarak zeytinyağı tercih edilebilir. İstenilen bölümlere tahriş koruma amacıyla sabah ve akşam saatlerinde zeytinyağı sürülebilir. Özellikle bebeğin rahatlaması da bu yolla sağlanırken vücudun her tarafı için uygunluğu mevcut. Oluşan pişik bölümleri için balık yağıda sürebilirsiniz. Özellikle kızarık oranının yüksek olduğu tahrişli durumlarda balık yağının etki gücü yüksek olurken günde birkaç kez sürmenizde sorun yoktur. Zeytinyağı, badem yağı ve sarımsak yağı kullanımlarıyla da pişiklerin giderilmesi sağlanır ve çok daha temiz bir yol kullanılabilir. Sürülebilecek durumların dışında kasık otu demlenmesi de yapabilirsiniz. Sprey yapılı bir şişeye koyabilir ve tahrişli bölgeye günde birkaç kez olmak üzere sıkabilirsiniz. Kadife çiçeği kullanımlarıyla da pişik yapılı rahatsızlıkların giderilmesi mümkün olurken lavanta ya da gül yağının masaj yoluyla sürülmesi de etkili çözüm yolları arasındadır.