Diş Hekimi Zafer Kazak, bebek ve çocukların dişlerinin çürük oluşumunda beslenmenin, diş yapısı ve ağız bakımının önemli olduğunu ifade ederek ortaya çıkmış sorunları tedavi etmekle birlikte, bu sorunların kaynağını bularak oluşmasını engelleyecek önlemleri almak gerektiğini belirtti.

Süt dişlerinin yapısı daimi dişlere nazaran çürüğe çok daha yatkındır. Bunun yanında çocuklarda çürük yapma riski yüksek olan şeker ve karbonhidrat tüketimi yetişkinlere göre oldukça fazladır. Böyle bir beslenmenin yanında yapısı zayıf olan süt dişleri hızlı bir şekilde çürüyebilmektedir. Bu nedenle süt dişlerinin bakımı daimi dişlere göre çok daha iyi yapılmalıdır.



Çocuğun daimi dişleri için gerekli yeri muhafaza ederler. Çocuğun estetik görüntüsünü etkiler ve psikolojik olarak kendine güveni arttırır. Çocuğun doğru şekilde konuşmasına yardımcı olur. Çocuğun yiyecekleri ısırması ve çiğnemesine yardımcı olur. Daimi dişlerin yerlerine yerleşmelerine rehberlik ederler. Bu nedenlerden ötürü çocuğunuzun süt dişlerine iyi bakmanız çok önemlidir” şeklinde konuştu.