Bebekle tatile çıkarken yorulmayın!

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Bebekle tatile çıkmak zordur! Sizin için hazırladığımız pratik seyahat önerilerine kulak verin, yorulmayın...

Yazı: Özge Altınok Lokmanhekim / Bebeğimle Elele



Uçak mı, otomobil yolculuğu mu? Yanınıza ne almanız gerekiyor? Nerede kalmalı? Nelere dikkat etmeli? Kendinizi ve ufaklığı doğru şekilde hazırlarsanız bu tatil çok güzel geçecek...



Çocukla seyahat kolay değil, biliyorum. Zira 16 aylık bir oğlum var ve seyahat etmeyi seven biri olarak gittiğim yerlere mümkün olduğunca onu da yanımda götürmek istiyorum. Seyahatlerimizde anladım ki anneler zamanla seyahat konusunda pratiklik kazanıyor, bavul hazırlamada uzmanlaşıyor ve ilk kez seyahat etmenin amatörlüğünü üzerinden atıyor. Seyahat notlarımı paylaştığım seyahatperest.com isimli blog’umda anne olduktan sonra oğlumla gittiğimiz yerleri, çocukla gezilebilecek şehirleri ve seyahat önerilerimi de paylaşmaya

başladım. Bu yazımda sizinle hem çocukla yolculuk için önerilerimi hem de çocuklarıyla seyahat eden annelerin tecrübelerini ve seyahat hikayelerini paylaşacağım. Umarım bu hikayeler ve tavsiyeler çocuğunuzla seyahat etmeniz için size de ilham ve cesaret verir. İyi gezmeler!



