30 kilo almıştı! Zeynep Sever Demirel, doğumdan sonra eski formuna kavuştu
Eski Türkiye güzeli Zeynep Sever Demirel, doğum sonrası aldığı 30 kiloyu vererek eski formuna kavuştu. Demirel, sosyal medya paylaşımlarıyla fit görünümünü gözler önüne serdi.
2009 Miss Belçika Güzeli ve eski milli kaleci Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu geçtiğimiz aylarda yaşamıştı. Çift, yeni doğan kızlarına Yasmin adını vermişti.
Doğum sonrası süreci sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Zeynep Sever Demirel, en çok merak edilen sorulardan birine geçtiğimiz günlerde yanıt verdi.
Üçüncü hamileliğinde yaklaşık 30 kilo aldığını belirten Demirel, doğumdan sonra sadece 2.5 ayda 20 kilo verdiğini açıkladı. “Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti. Diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu. 8 kilogram civarı bir şey kaldı, yaza kadar bakacağız artık,” dedi.
Yeni doğum yapmasına rağmen kısa sürede formuna kavuşan Zeynep Sever Demirel'in Instagram hesabında paylaştığı fit halli yeni fotoğrafları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.