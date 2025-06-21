30 kilo almıştı! Zeynep Sever Demirel, doğumdan sonra eski formuna kavuştu

Üçüncü hamileliğinde yaklaşık 30 kilo aldığını belirten Demirel, doğumdan sonra sadece 2.5 ayda 20 kilo verdiğini açıkladı. “Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti. Diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu. 8 kilogram civarı bir şey kaldı, yaza kadar bakacağız artık,” dedi.