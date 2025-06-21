Survivor'ı ikincilikle bitiren Batuhan Karacakaya, sevgilisi Sinem Akar ile aşka geldi

Final gecesinden bu yana sessizliğini koruyan Karacakaya, sessizliğinin nedenini ve duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıklamıştı: Kusura bakmayın, geç bir video oldu bu. Beni merak ettiğinizin farkındayım. Telefonda ilk defa böyle bir şey yaşadım: PIN kodunu unutmuşum. PIN kodunu bulmak için eve gittim, ama ev taşınmıştı. Bizim ev tadilattaydı, hattım da bu yüzden kapanmış.