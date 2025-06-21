Survivor'ı ikincilikle bitiren Batuhan Karacakaya, sevgilisi Sinem Akar ile aşka geldi
Survivor 2025'te Adem Kılıççı'nın ardından ikinci olan Batuhan Karacakaya, yarışma sonrası sevgilisi Sinem Akar'a kavuştu. Karacakaya, bu buluşmanın ardından sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.
Ocak ayında başlayan Survivor 2025 macerası, 13 Haziran Cuma günü yapılan canlı finalle sona ermişti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede, şampiyonluk ipini Adem Kılıççı göğüslerken, Batuhan Karacakaya ikinci olmuştu.
Final gecesinden bu yana sessizliğini koruyan Karacakaya, sessizliğinin nedenini ve duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıklamıştı: Kusura bakmayın, geç bir video oldu bu. Beni merak ettiğinizin farkındayım. Telefonda ilk defa böyle bir şey yaşadım: PIN kodunu unutmuşum. PIN kodunu bulmak için eve gittim, ama ev taşınmıştı. Bizim ev tadilattaydı, hattım da bu yüzden kapanmış.
Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran 'Aşk-ı Memnu' dizisinde Bülent karakterini canlandıran daha sonra ise Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Batuhan Karacakaya, sevgilisiyle kavuştu.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, romantik paylaşımıyla dikkat çekti.