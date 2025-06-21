Eşref Rüya oyuncusu Kerem Alp Kabul evlendi! Demet Özdemir, nikah şahitliği yaptı
Ünlü oyuncu Kerem Alp Kabul, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Bozkurt ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah töreninde, Kabul'un "Eşref Rüya" dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir nikah şahidi olarak yer aldı.
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8 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran Kerem Alp Kabul ve Tuğçe Bozkurt çifti, mutlu birlikteliklerinde yeni bir sayfa açtı.
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Çiftin düğünü, yakın dostlarının ve sanat camiasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti.
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Geceye, oyuncular Rabia Soytürk ve Demet Özdemir gibi ünlü isimler de katıldı. Samimi ve neşeli anların yaşandığı törende, Demet Özdemir çiftin nikah şahidi olarak en özel anlarına eşlik etti.
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Düğünden kareler hem konuklar hem de ünlü isimler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.