Bebekler ve burçlar

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Bebeğinizin doğum tarihi belli olur olmaz büyük ihtimalle aklınıza gelen ilk soru hangi burç olacağı oldu. Ufaklığın karakteri ve ileride onu nelerin beklediği hakkında yıldızlar tüyo veriyor.



KOÇ BURCU BEBEĞİ

(21 Mart-20 Nisan)

21 Mart-20 Nisan tarihleri arasında doğmuş ya da doğacak bir bebeğiniz varsa hareketli bir hayat sizi bekliyor demektir. Koç burcu bebekleri tez canlı ve son derece hareketlidir. Bu nedenle de ileride iyi birer sporcu olabilirler. Özellikle bireysel yapılan, güç ve hız gerektiren sporlarda (yüz metre koşucusu, yüzme, kürek, uzun atlama vb.) doğuştan kabiliyetlidirler. Özellikle erkek Koç burcu çocukları ergenlikle birlikte motosiklet ve otomobil gibi nispeten tehlikeli hız sporlarına da ilgi duyabilir. Koç burcu bebeği bir miktar egoisttir. Bütün ilginin üzerinde olmasını ister. Yeterince ilgi görmezse tiz çığlıkları ile bu hatayı yapanları cezalandırır. Empati yeteneğinin gelişmesi için Koç burcu bebeklerine çocukluktan itibaren destek olmalısınız. Küçük yaşlardan itibaren arkadaşları ile grup aktiviteleri yapmasını sağlayın. O her zaman lider ruhludur ve bu nedenle arkadaşlarına liderlik yapmak istemesi çok normal. Çok hareketli olan Koç burcu çocuklarını kaza riskine karşı da korumak gerekiyor. Özellikle başlarından yaralanma ihtimalleri var, aman dikkat edin! Ama güçlü yapıları ve hızlı refleksleri afacanlıklarını örtmeye ve çoğu zaman büyük zarar görmeden durumu atlatmalarına yardımcı olur. Bu inatçı çocukları sakın cezalandırarak, şiddet göstererek terbiye etmeye çalışmayın. Ters tepki gösterebilirler. Onları ancak şefkatle, anlayışla, takdir ederek eğitebilirsiniz.



