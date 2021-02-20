Kova Burcu Bebeği Özellikleri... Kova Burcu Bebeği Nasıl Olur?
Bebeğinizi kucağınıza aldınız ya da almak üzeresiniz... Artık burcunu biliyorsunuz... Peki, bebek burcu özellikleri hakkında neler biliyoruz? Bu yazıda Kova burcu bebeği özelliklerine bakalım. İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden Kova burcu bebeği özellikleri...
Kova burcu bebeği özelliklerini merak ediyor musunuz? Astrolog Duygu Demir kaleme aldı: İşte Duygu Demir'in Oğlak burcu bebeği özelliklerine ilişkin yorumları...
Her çocuk kendine has yetenekleriyle hayata gelen, dünyada harika tatlar bırakma potansiyeli olan biricik bir tohum! Ebeveynlerin belki de en zorlandığı konulardan biri ise, daha küçük yaşlardayken bu tohumun maddi ve manevi kaynaklarını keşfedip, çocuklarını kendi beklentilerinden sıyrılıp, potansiyelleri doğrultusunda yönlendirmek.
Peki anne-babalar çocuklarının becerilerini ve iç dünyasını, kendi önyargıları ve isteklerinden sıyrılarak nasıl keşfedebilir?
Astrolojik doğum haritası çocuğunuzun doğduğu an ve yerden gökyüzüne bakarak, gezegenlerin izafi bir haritasının çıkarılmasıdır. Bu nedenle kişiye özeldir. Çocuğunuzun ilk nefesini aldığı o kıymetli an’da gökyüzünde neler varmış diye baktığımızı düşünün! Ve buradan yola çıkarak, binlerce yıllık gözlem ile oluşturulmuş sembolik bir dil, yani astroloji aracılığıyla çocuğunuzun karakteri hakkında detaylı bir analiz yapabiliyoruz.
Burçlar ise doğum haritasının belkemiğini oluşturuyor. Çocuğunuzun burcunun özelliklerine bakarak sizi neler beklediğini öngörebilirsiniz.
Kova Burcu Bebeğin Öne Çıkan Özellikleri
• Kova burçları asi ve beklenmedik tavırları ile öne çıkarlar ki bu bebekliklerinde de pek farklı değildir! Her zaman için kendilerine özgü tavırları ile fark edilirler.
• Özgürlüklerine düşkün oldukları için kendi alanlarına ihtiyaç duyarlar.
• Kova burcu bebekler sosyalleşmeyi çok sever. Bu nedenle her daim insanlarla beraber olmak isteyeceklerdir.
Kova Burcu Bebeğin Özellikleri
Elementi: Hava
Gezegeni: Satürn
İyi Yönleri: Özgürlüğüne düşkün, arkadaş canlısı, insancıl, farklı, zeki, tarafsız, sosyal
Olumsuz Yönleri: Disipline girmeyi pek sevmeyen, bazen arkadaşlarını aileden önde tutan, asi, huzursuz, empati duygusu biraz daha zayıf
Kova Bebeğinin Karakteri
- Kova bebeği neşeli ve sosyal yapısı ile her zaman dikkat çeken, insanlarla bir arada olan bir halde olacaktır. Herkesle iletişim kurabilirler.
- İşleri toplumun tercih ettiği yoldan değil, kendi bildikleri gibi yapmak isterler. Ve bu bebekliklerinden itibaren böyledir. Özgür iradelerine saygı duymalı ancak disiplini de elden bırakmamalısınız.
- Kova burcu bebeklerin sağı solu belli olmaz. Tam çözdüm dersiniz, sizi ters köşe bir davranışla şaşırtabilirler!
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