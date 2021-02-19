Koç Burcu Bebeği Özellikleri... Koç Burcu Bebeği Nasıl Olur?

Koç burcu bebeği özelliklerini merak ediyor musunuz? Astrolog Duygu Demir kaleme aldı: İşte Duygu Demir'in koç burcu bebeği özelliklerine ilişkin yorumları...

Her çocuk kendine has yetenekleriyle hayata gelen, dünyada harika tatlar bırakma potansiyeli olan biricik bir tohum! Ebeveynlerin belki de en zorlandığı konulardan biri ise daha küçük yaşlardayken bu tohumun maddi ve manevi kaynaklarını keşfedip, çocuklarını kendi beklentilerinden sıyrılıp, potansiyelleri doğrultusunda yönlendirmek.

Peki anne-babalar çocuklarının becerilerini ve iç dünyasını, kendi önyargıları ve isteklerinden sıyrılarak nasıl keşfedebilir?

Astrolojik doğum haritası çocuğunuzun doğduğu an ve yerden gökyüzüne bakarak, gezegenlerin izafi bir haritasının çıkarılmasıdır. Bu nedenle kişiye özeldir. Çocuğunuzun ilk nefesini aldığı o kıymetli an’da gökyüzünde neler varmış diye baktığımızı düşünün! Ve buradan yola çıkarak, binlerce yıllık gözlem ile oluşturulmuş sembolik bir dil, yani astroloji aracılığıyla çocuğunuzun karakteri hakkında detaylı bir analiz yapabiliyoruz.

Burçlar ise doğum haritasının belkemiğini oluşturuyor. Çocuğunuzun burcunun özelliklerine bakarak sizi neler beklediğini öngörebilirsiniz.

Koç Burcu Bebeği Öne Çıkan Özellikleri

İşte Koç Burcu Bebeği özellikleri:

Enerjisi yüksek, odaklı, hevesli ve neşeli bir bebek olacaktır.

Hızla odaklanabildiği gibi çabucak dikkati dağılabilir. Bu nedenle oyun oynarken bir nesneye uzun süre odaklanamayabilir.

Sabır güçlü olduğu yanlardan biri değildir. Çabuk tepki verebilir. Ancak kızgınlık ateşi de çabuk sönecektir.

Kendi kararlarını almak isteyecektir. Doğru bildiğiniz yöntemle ilgili ısrar etmenizi baskı gibi algılayabilir ve sıkılır.

Cesur bir yapıda olduğu için oyun oynarken kazalara ve sakarlıklara daha açık olabilir.

İleri yaşlarda yüksek enerjisini spor gibi pozitif aktivitelere yönlendirmenizi tavsiye ederim.



Koç Burcu Bebeğin Özellikleri

Elementi: Ateş

Gezegeni: Mars

İyi Yönleri: Hızlı, girişken, rekabetçi, gözü pek, mert, güçlü, hevesli, kararlı, inatçı, çalışkan, dışarda sert ama içinde hassas bir yapı

Olumsuz Yönleri: Sabırsız, asi, aceleci, tez canlı, bağımsız

Koç Burcu Bebeğin Karakteri

Koç burcu bebeğiniz ilginizin onda olmasını isteyecektir. Sabırsız yapısıyla sizden isteklerini hemen karşılamanızı bekleyecek ve hatta bunun için gerekirse yaygarayı basacaktır!

Neşeli, coşkulu ve hızlı hali ile aklına taktığını hemen yapmak ister. Aceleci tavırları nedeniyle işlerinde hatalar yapabilir.

Bazen başladığı hobiler, işler, projelere aynı hevesle devam etmekte zorlanabilir. Canı sıkıldığında elindeki işi yarım bırakmak isteyebilir.

Engellendiğini, kısıtlandığını hissettiğinde çabuk kızacaktır ancak hemen affedecektir.

Günlük, haftalık, aylık burç yorumları için Elele astroloji sayfalarına da bakmayı unutmayın...

İLGİLİ İÇERİKLER

Boğa Burcu Bebeği Özellikleri... Boğa Burcu Bebeği Nasıl Olur?