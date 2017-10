Bebeklerde uyku problemleriyle başa çıkmanın ipuçlarını Hastane Derindere Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Akdeniz ile konuştuk…

ZAMAN TANIYIN!

Az sayıda bebek tüm gece boyunca uyur. Özellikle ilk iki ay boyunca yenidoğanlar rastgele olarak günde 12-18 saat uyurlar. Geceleri aralıksız uyumaları ise 1 yaşını bulur. Bu nedenle anne baba olarak onlara uykunun anlamına öğrenmeleri için biraz zaman tanıyın.



UYKU SAATLERİNİ İYİ AYARLAYIN

Bebekler ve okul öncesi yaştaki çocuklar gece ve gündüz uykuları da dahil olmak üzere her 24 saatte 11 ila 14 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Düzenli uyku için çocuğunuzun yatma, uyanma, uyuklama, yemek ve oyun saatlerini ayarlayın.



YARDIMCI OLUN, UYUTMAYIN

Her gece bebeğinizi siz uyutup ondan sonra tek başına uykuya dalmasını beklerseniz ne yazık ki bu beklentinizin karşılanması hayal olabilir. Onu siz uyutmak yerine uykuya geçişini yardımcı olmak için bir uyku arkadaşı edinmeyi deneyebilirsiniz. Yoksa gecenin bir yarısı uyandığında tekrar uykuya geçmek için sizi uyandırmayı ve yardım istemeye devam edecektir. Konuşmak, şarkı söylemek, sallanmak ya da fazladan beslemek için çok teşvik etmeyin. Yaklaşık 6 ay sonra bir bebeğin kendi başına uyumasına yardımcı olabilirsiniz. Hasta görünmediği sürece yumuşak bir sesle konuşun, sırtını sıvazlayarak onu rahatlatın; ancak onu kucağınıza alıp besleyerek ödüllendirmeye çalışmayın. Karanlıktan korkan bir bebeğiniz varsa hafif loş bir ortam sağlayan gece lambasından yararlanabilirsiniz.



RUTİNLER OLUŞTURUN

Uyku saatinin geldiğini anlamasını sağlayacak bir rutin oluşturun. Yatmadan önce her gece aynı şeyleri yapmak çocuğunuzun uyku vaktinin geldiğini anlamasına yardımcı olur. Rahatlamak ve rahatlamak için banyo yaptırmak, hikaye okumak ve ardından ışıkları söndürerek uykuya geçmesi için yardımcı olmak gibi bir rutin oluşturun. Her gece aynı rutini uygulayın ve bu rutini çocuğunuzun odasında sonlandırın. Böyle bir düzenlemeye 4. aydan sonra başlamak olumlu sonuç almanıza yardımcı olur.



NUMARALARINA KANMAYIN!

Bazı çocuklar daha fazla zaman geçirmek için bir hikaye daha okumanızı isteyebilir, tuvaleti gelebilir, susayabilir. Onu yatağından kaldırarak isteklerini karşılamak yerine yanına giderek ihtiyaçlarını karşılayın ve uyku zamanının geldiğini hatırlatın.



UYKU UYKUYU GETİRİR, UNUTMAYIN!

Gün boyunca yeterince uyuyamayan küçük çocuklar, gece uyku sorunları yaşayabilirler. Çoğu bebeğin günde iki veya üç uykuya ihtiyacı vardır. Çocuğunuz huysuz ve uykulu ise, yatmadan önce mümkün olduğunca sakinleştirmeye çalışın.



UYKU KALİTESİ DE ÖNEMLİ

Bazı çocuklar uyku apnesi, alerjiler, soğuk algınlığı, astım, büyümüş bademcik ve geniz eti problemlerinden dolayı yeterince hava alamaz ve uykuya geçemezler. Uyku apneli çocuklar genellikle yüksek sesle horlar, nefes almakta zorlanır ve huzursuz bir uyku çekerler. Bebeklerde, kolik, asit reflüsü, kulak ağrısı veya diş çıkarma ağrısı da uykuyu engelliyor olabilir. Bu konuda çocuk hekiminize danışın.



UYKU ORTAMINI İYİ ORGANİZE EDİN

İyi bir uyku için çocuğunuzun odasını gece karanlık, çok sıcak ya da çok soğuk olmayacak ve sessiz olacak şekilde organize edin. Çocuğunuzun yattığı odada kesinlikle televizyon, bilgisayar gibi elektronik eşyaların uyku saatinde kapalı olmasını sağlayın.