Bebekleri yatıştırmak ya da uyutmak için annelerin söylediği ninniler bütün dünyada sevilir. Kafiyeli, sevgi dolu, hoş bir ezgiyle söylenen ninnilerle uyuyan çocuklar hoşgörü, mizah ve güvenle büyür. Anneler ninnilerle çocuklarıyla derin bir bağ kurar. Tabi söyledikleri ninni sözleri ruh hallerine göre değişir. Bazı anneler çocuklarına internet üzerinden ninni dinletse de annenin kendi sesi ve kalbiyle ninni söylemesi çok daha doğru olur. Her annenin favorisi olan farklı ninni sözleri bulunur. Peki annelerinden dillerinde olan ninni tam olarak nedir?
Ninni sözleri ile çocukların uyuması ya da sakinleşmesi hedeflenir. Ninniler için hece ölçüsüne uygun olan ezgili maniler ve şiirler diyebiliriz. Dörtlüklerden ve nakarattan oluşan her ninni farklı bir ezgiyle söylenir. Divan-ü Lügatit Türk’te ninni için ‘balubalu’ diye bahsedilir. Yani ninni, kültürümüzde çok eskilere dayanır. Kafiye ölçüsü olan ninnilerin bazılarında ölçü birliği olmaya da bilir. Ayrıca dörtlükler halinde olmayan nadir ninniler de bulunur. Daha çok ‘Uyusun da büyüsün’, ‘Yavrum ninni’ gibi ninni sözleri olsa da farklı sözleri olan ninnilere de rastlanır. Çoğunlukla anonim olan ninniler arasında yazarı bilinen ninniler de var. Ninniler annelerin çocuklarına olan sevgilerini, hayallerini bazen de kederlerini anlatır. En sevilen ninni sözleri ile bir liste yaptık. Size en uygun olanı seçip bebeğinizin mışıl mışıl uyuduğu o huzur dolu anı yaşayabilirsiniz.
ÇAMLIBEL
Çamlıbel'den çıktım yayan
Dayan ey dizlerim dayan
Kardaş atlı bacı yayan
Nenni nenni, nenni nenni
Nenni nenni, nenni bebek oy
Bebeğimin beşiği çamdan
Yuvarlandı düştü damdan
Bey babası gelir şamdan
Nenni nenni, nenni nenni
Nenni nenni, nenni bebek oy
Bebeğimin beşiği bakır
Yerinden kalkmıyor ağır
Ben sallarım takır takır
Nenni nenni, nenni nenni
Nenni nenni, nenni bebek oy
NİNNİLERİN MERDANESİ
Ninnilerin merdanesi ninni
Annesinin bir tanesi
Mini mini kızım ninni
Benim güzel yavrum ninni
Ninni desem nihal olur ninni
Açar güller bahar olur
Kızım uyumazsa ne hal olur
Adı güzel yavrum ninni
Ninnilerin beni yakar ninni
Ağzın bal dudağın şeker
Yavrum misler gibi kokar
Benim güzel yavrum ninni
Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı nenni
Eeee eee eee eee.
Biner atın iyisine
Düşer yolun kıyısına
Haber verin dayısına
Şeker alsın kuzusuna nenni
Eee eee eee eee.
DANDİNİ DANDİNİ
Dandini dandini danalı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Benim de yavrum cicili bebek
Uyusun da büyüsün ninni…
Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı…
Lahanayı yemez kokunu yer
Benim de kuzum lokum yer
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni…
FIŞ FIŞ KAYIKÇI
Fış Fış Kayıkçı
Kayıkçının Küreği
Tıp Tıp Atar Yüreği
Akşama Fincan Böreği
Yavrum Yesin Büyüsün
Tıpış Tıpış Yürüsün