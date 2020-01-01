Dörtlüklerden oluşan kafiyeli şiir ve manilerden oluşan ninni sözleri ile keder, sevgi ve mizah içerebilir. Çoğunluğu anonim olan ninniler nesillerdir annelerin dilinde. Kimi zaman bebeği yatıştırmak kimi zaman da uyutmak için söylenen ninniler ile anneler bebekleriyle derin bir bağ kurar. Bebeğin gelişimi için ninni söylemek çok önemli.

Bebekleri yatıştırmak ya da uyutmak için annelerin söylediği ninniler bütün dünyada sevilir. Kafiyeli, sevgi dolu, hoş bir ezgiyle söylenen ninnilerle uyuyan çocuklar hoşgörü, mizah ve güvenle büyür. Anneler ninnilerle çocuklarıyla derin bir bağ kurar. Tabi söyledikleri ninni sözleri ruh hallerine göre değişir. Bazı anneler çocuklarına internet üzerinden ninni dinletse de annenin kendi sesi ve kalbiyle ninni söylemesi çok daha doğru olur. Her annenin favorisi olan farklı ninni sözleri bulunur. Peki annelerinden dillerinde olan ninni tam olarak nedir?



Ninni sözleri ile çocukların uyuması ya da sakinleşmesi hedeflenir. Ninniler için hece ölçüsüne uygun olan ezgili maniler ve şiirler diyebiliriz. Dörtlüklerden ve nakarattan oluşan her ninni farklı bir ezgiyle söylenir. Divan-ü Lügatit Türk’te ninni için ‘balubalu’ diye bahsedilir. Yani ninni, kültürümüzde çok eskilere dayanır. Kafiye ölçüsü olan ninnilerin bazılarında ölçü birliği olmaya da bilir. Ayrıca dörtlükler halinde olmayan nadir ninniler de bulunur. Daha çok ‘Uyusun da büyüsün’, ‘Yavrum ninni’ gibi ninni sözleri olsa da farklı sözleri olan ninnilere de rastlanır. Çoğunlukla anonim olan ninniler arasında yazarı bilinen ninniler de var. Ninniler annelerin çocuklarına olan sevgilerini, hayallerini bazen de kederlerini anlatır. En sevilen ninni sözleri ile bir liste yaptık. Size en uygun olanı seçip bebeğinizin mışıl mışıl uyuduğu o huzur dolu anı yaşayabilirsiniz.

Nesiller Boyu Dillerdeki Ninni Sözleri

ÇAMLIBEL

Çamlıbel'den çıktım yayan

Dayan ey dizlerim dayan

Kardaş atlı bacı yayan

Nenni nenni, nenni nenni

Nenni nenni, nenni bebek oy





Bebeğimin beşiği çamdan

Yuvarlandı düştü damdan

Bey babası gelir şamdan

Nenni nenni, nenni nenni

Nenni nenni, nenni bebek oy





Bebeğimin beşiği bakır

Yerinden kalkmıyor ağır

Ben sallarım takır takır

Nenni nenni, nenni nenni

Nenni nenni, nenni bebek oy





NİNNİLERİN MERDANESİ

Ninnilerin merdanesi ninni

Annesinin bir tanesi

Mini mini kızım ninni

Benim güzel yavrum ninni





Ninni desem nihal olur ninni

Açar güller bahar olur

Kızım uyumazsa ne hal olur

Adı güzel yavrum ninni





Ninnilerin beni yakar ninni

Ağzın bal dudağın şeker

Yavrum misler gibi kokar

Benim güzel yavrum ninni





Dandini dandini dastana

Danalar girmiş bostana

Kov bostancı danayı

Yemesin lahanayı nenni

Eeee eee eee eee.





Biner atın iyisine

Düşer yolun kıyısına

Haber verin dayısına

Şeker alsın kuzusuna nenni

Eee eee eee eee.





DANDİNİ DANDİNİ

Dandini dandini danalı bebek

Elleri kolları kınalı bebek

Benim de yavrum cicili bebek

Uyusun da büyüsün ninni…

Dandini dandini dastana

Danalar girmiş bostana

Kov bostancı danayı

Yemesin lahanayı…

Lahanayı yemez kokunu yer

Benim de kuzum lokum yer

Uyusun da büyüsün ninni

Tıpış tıpış yürüsün ninni…





FIŞ FIŞ KAYIKÇI

Fış Fış Kayıkçı

Kayıkçının Küreği

Tıp Tıp Atar Yüreği

Akşama Fincan Böreği

Yavrum Yesin Büyüsün

Tıpış Tıpış Yürüsün