Bebekli evde klima kullanımı nasıl olmalıdır?

Seda Özcan 27 Haziran 2022

Bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve uykuyu sürdürebilmesi için ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktalardan biri de bebeğin kaldığı odanın sıcaklığıdır. Eğer oda sıcaklığı yüksek olursa, hem bebekte isilik gibi cilt döküntüleri, aşırı terlemeye bağlı sıvı kaybı, iştahsızlık ve huysuzluk görülebilir. Hem de bebeğiniz uykuya dalmakta ve uykuyu sürdürmekte zorlanabilir. Hatta emerken bile kısa sürede yorulup, aktif emmeyebilirler.



Bu sebeple sıcaklığı dengeli tutamadığımız durumlarda, klima kullanımı gerekebilir.



Peki Bebekli Evde Klima Kullanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?



*Öncelikle bebeğinizin kaldığı odanın 21-24 derece arasında olmalı. Derece ve nem kontrolü için mutlaka bir termometre edinilmeli.

*Klimanın direkt bebeğe üflemesini önlemeli ve en düşük üfleme ayarında çalıştırılmalı.



*Eğer ideal sıcaklık sağlanabiliyorsa, mümkünse klima 24 derecenin altında açılmamalı. (24 derece nem/dry moduna ayarlayabilirsiniz)

*Aralıklı olarak bebeğin ensesinden, sırtından, karnından, üşüyüp üşümediğini kontrol edilmeli.

** En önemlisi de ‘soğuk oldu klimayı kapatalım, sıcak oldu klimayı açalım’ diyerek, sürekli aç kapa yapılmamalı. Bebeğiniz terleyip üşüyeceği için bu şekilde hasta olmasına sebep olabilirsiniz.

*Klima tek bir sıcaklık ayarında kalmalı ve oda sıcaklığını sabit tutmak için değiştirilmemeli.

*Klimanın bakımı asla ihmâl edilmemeli, düzenli aralıklarla filtresi temizlenmeli.



*Eğer yeni montaj yapılacak ise satın aldığınız şirketin bilir kişisi tarafından konumlandırma önerileri dikkate alınmalı, mümkünse bebeğin odasına takılmamalı.

*Klima kullandığınız odanın doğal olarak da havalandırılmış olmasına mutlaka dikkat edilmeli. Klima kullanılan odayı camları minicik aralık tutarak ya da 2-3 saat aralıklarla camları tamamen açıp doğal bir şekilde havalandırmalı.

*Klima olan odada bebek uyuyacaksa, ince pamuklu bir battaniye ile üstünü örtebilirsiniz.



*Dışarının sıcaklığı ile evin derecesi arasında en fazla 8/10 derece fark olabilir.



Yazı: Bebek ve Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan

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