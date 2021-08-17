Eğitimci Can Uysal, "Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak karakterinin gelişimini destekleyen bir davranıştır. Bu sayede dünyaya bakış açıları genişler ve saygı kavramını öğrenirler. Aslında hayvanlara karşı yapılan davranışlar ilerleyen yaşlarda arkadaşlarına ve çevresine göstereceği davranışlara benzemektedir. Bu yüzden çocuklara hayvan sevgisi aşılamak önemlidir" diyor. Peki, çocuklara doğa ve hayvan sevgisi nasıl aşılanır? İşte 7 öneri:

1- Rol model olmak

Korkularımızın çoğu, öğrenme yoluyla kazanılır. Ebeveynler canlılara çocukların yanında sert ve düşüncesiz olurlarsa, çocuklar da muhtemel olarak böyle görecek ve kendileri de aynı davranışları sergileyecektir. Örneğin, bir örümcek görüldüğü vakit süpürgeyle incitmeden faraşa alınıp, pencere kenarına bırakılmalı, ”Hadi bakalım evine.” denilip her canlının yaşam hakkı olduğunu, kimsenin hiçbir canlıya acı çektirme hakkı olmadığını öğretmesi gerekir.

2- Sokaktaki canlara yardım

Çocukların hayvan sever bireyler olmaları için sokaktaki hayvanlara karşı sevgi ve ilgi dolu olmaları sağlanmalıdır. Birlikte mama alıp sokaktaki hayvanları besleyebilirsiniz. Minik dostların yaşamlarını kolaylaştırmak için birlikte farklı büyüklüklerde kedi evleri yapabilirsiniz. Kedi ve köpekler için oyuncaklar yapıp onları sevindirebilirsiniz. Çocuklarla birlikte barınaktaki dostları ziyaret edebilirsiniz.

3- Oyunlar oynayın

Oyun, çocuğun gelişimine katkıda bulunurken, diğer bir yandan eğitici bir değere sahiptir. Çocuklarla birlikte çeşitli canlıların resimlerinden oluşan kartları ses ve beden taklitleri yaparak hangi canlı olduğuna dair oyunlar oynayabilirsiniz. Birlikte çeşitli hayvan figürlerinden oluşan parmak kuklalar süsleyip oynayabilirsiniz. Çocuklar oyun oynamayı ne kadar seviyorlarsa, toplamak söz konusu olunca bir o kadar zorlanıyorlar. Örneğin, oyuncak toplamak zor gelen çocuklara büyük bir çuvalın içine girerek kanguruymuş gibi çocuğunuzun oyuncak toplama işlemini eğlenceli hale getirebilirsiniz.

4- Birlikte bir kitap yazabilirsiniz

Biz yetişkinler günlük telaşlarla akıp giderken, çocuklar hayal güçleriyle farklı ufuklara yelken açarlar. Bir deftere, doğada çocuğunuzla beraber çektiğiniz hayvan, bitki fotoğraflarıyla ve birlikte yazdığınız hikayeyi birleştirip eğlenceli bir kitap oluşturabilirsiniz!

5- Hayvanları konu alan kitapları okuyun

İçerisinde hayvan hikayeleri bulunan kitapları okumak çocuğunuzun hayvanların düşüncesini anlaması ve onları hayal etmesi için iyi bir yöntemdir. Bu kitaplar hayvanların ilişkilerini anlatabileceği gibi hayvanlarla insanların dostluklarını anlatan hikayeler olabilir. Önemli olan ana karakterleri olumlu izlenimler bırakmasıdır.

6- Hayvan sevgisi doğa sevgisiyle başlar

Çocukları içinde yaşadıkları beton yığınlarından uzaklaştırıp, toprağa ve çiçeklere dokunmasına izin vermeliyiz. Hafta sonlarınızı mümkün olabildiğince piknik, hayvanat bahçesi, akvaryum gibi yerlerde çocuklara doğa sevgisini aşılamak için yapılabilecek aktivitelerdir. Bunları yapabilecek imkan ve zaman yoksa çocuklarla yaşına uygun belgeseller izleyip bunlar hakkında fikir alışverişleri yapıp, sorular sorup bilgilerini pekiştirebilirsiniz. Ev içi etkinliklerinde balkonun bir köşesinde bitki yetiştirmesine olanak sağlayıp hem doğa sevgisi hem de sorumluluk sahibi olmasına katkı sağlayabilirsiniz.

7- Çocuğunuzu en iyi arkadaşıyla tanıştırın

Kuşkusuz evcil bir hayvan beslemek çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Minik dostunun yemek ve suyunu veren, temizliğini üstlenen çocuk sorumluluk alabilen, dışa dönük, empati kurabilen çocuklar olur. Satın almak yerine sahiplenilen miniklerin hem bir yuvası olmuş olur hem de ona onun kadar tatlı bir arkadaşı…

Tabii ki bu karar ani bir şekilde alınmamalıdır. Evde tüylü olan minik dostlara alerjisi olan bireyler varsa, balık, kaplumbağa, kuş gibi canlıları da besleyebilirsiniz.

Çocuklara hayvan sevgisi aşılamanın faydaları!

Küçük yaşlarda hayvanlarla beraber yaşayan ve onlara karşı sevgi besleyen çocukların büyüyünce hayvan, çevre ve doğa sorunlarına karşı daha duyarlı oldukları görülüyor.

Çocuklar üç yaşından itibaren hayvanların varlığını algılamaya başlıyor. En başta onları oyuncak gibi gördükleri için bu süreç içerisinde dikkat edilmelidir. Aynı zamanda dikkatli bir şekilde ebeveynler tarafından hayvanların canlı olduğu anlatılmalıdır.

Çocuklar hayvanları sevmeden önce onlardan korkabilir. Bu durum oldukça normaldir. Bu dönem çocukların hayvanları tanıdığını ifade eder. Çocuğunuzu ürkütmeden hayvanlarla anlaşmasını sağlamanız ve çocukların görebileceği bir şekilde hayvanları sevmeniz zararsız olduklarını anlamalarına yardımcı oluyor.

Pek çok Avrupa ülkesinde okul öncesinde çocuklara hayvan sevgisi aşılanmaktadır. Bu sayede bu çocukların doğaya ve çevreye saygılı oldukları görülmektedir. Çocukların ruhsal gelişimi için küçük yaştan itibaren hayvanlarla iç içe olması önemlidir.



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