Bebeklerde ve çocuklarda hırıltılı öksürüğün nedenleri ve tedavi yolları neler?

Yenidoğan bebekler ve 1 yaşından küçük bebeklerin sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan hırıltı öksürük her zaman zatürre ya da bronşit anlamına gelmiyor. Kimi zaman geçici burun tıkanıklığına bağlı ya da gırtlak kıkırdaklarının yumuşak olmasından kaynaklı geçici boğaz hırıltıları da olabiliyor. Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz, çocuklarda hırıltının nedenlerini ve tedavi yollarını anlattı.



Hırıltının sebepleri nelerdir?

Hırıltının nedenleri bronş(oil)lerde oluşan tıkanmadır. Bu nedenden ötürü zorlanarak giren çıkan hava ıslık sesine benzer bir ses çıkarmaya başlar. Çocuğunuzun bu durumda oksijen alımını artırmak için daha hızlı ve daha sık bir şekilde nefes almaya başladığını fark edebilirsiniz. Anne babalar bu durumu genelde çocuğum sanki karnından nefes alıyor gibiydi diyerek tanımlıyor...

Nasıl fark ediliyor?

Hırıltılı nefes birden fazla bulguyla beraber oluşabiliyor:

- Çocuktaki nefes sayısının artması,

- Çocuğun daha çok nefes alabilmek için burun kanatlarının açılıp kapanması,

- Aynı nedenden dolayı kaburga kasları ve diyagramın etrafındaki kasların kasılıp gevşemesi,

- Daha çok nefes verirken görülen hırıltı, göğse bastırılması ile kedi mırıltısına benzer.

Hırıltıya karşı evde neler yapılabilir?

Çocuklarda hırıltı genelde viral enfeksiyonlar kaynaklı olduğundan, çocukla yakın temastan kaçınılması gerekiyor. Evde sık sık eller yıkanmalı, ev ortamı temiz tutulmalı, sigara dumanı, kimyasal hava kirleticiler olmamalı, odanın nemi 40-45 derece, sıcaklığın ise 22-24 derece arasında olması gerekiyor. Sıvı alımını artırmak, burun ve boğazdaki sekresyonları temizlemek de önemli.

Bebeklerde hırıltı görülürse ne zaman doktora gidilmelidir?

Öksürük çocuğun uykusunu, beslenmesini etkiliyorsa, hızlı nefes alıp veriyorsa, ateş eşlik ediyorsa, üst üste öksürüp ardından kusuyorsa, hafif başlayıp giderek şiddetlendiyse, spazmatik öksürük veya krup denilen boğuk öksürük varsa mutlaka doktora başvurulması gerekiyor. Viral enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklar bulaşıcı olduğu için çocuklarda hırıltı varsa gerekli önlemlerin alınması, olası bulaşıcılığı önlemek için hastalık sırasında çocukların okula gönderilmemesi de öneriliyor.