Bebek kıyafetleri satın alırken çok dikkatli davranmak gerekiyor. Çünkü kumaşın türü, aksesuarları, yıkanma şekli, yaka esnekliği gibi detaylar bebeğin sağlığı üzerinde büyük rol oynuyor.

Günümüzde her ebeveyn bebeğini en güzel, kaliteli ve konforlu kıyafetlerle giydirmek istiyor. Bebek için kıyafet satın almak aynı zamanda keyifli ve eğlenceli bir aktivite. Ancak bebek kıyafetleri göze güzel görünse de satın alırken çok dikkatli olmak ve belli kıstaslara göre hareket etmek gerekiyor. Yani kıyafetlerin görünüşüne aldanmamakta fayda var. Bu nedenle dikkat etmeniz gerekenleri sizin için bir araya getirdik…









Kumaş Seçimine Dikkat!

Bebek kıyafetleri satın alırken belki de en çok dikkat edilmesi gereken konu kumaş seçimi. Bebeklerin teni yetişkinlere oranla hassas olduğu için ciltlerini tahriş etmediği gibi alerjik reaksiyonlara da neden olmayan, pamuk ve bambu gibi kumaşlar tercih edilmeli. Kıyafeti satın almadan önce kumaşıyla ilgili detayları dikkatli şekilde incelemelisiniz.









Sade Bebek Kıyafetleri Seçin

Bebeğinizi tehlikelerden korumak için mümkün olduğunca sade bebek kıyafetleri seçmeye özen göstermelisiniz. Üzerinde kopabilecek süsler ya da sallanan ipler bulunan kıyafetler bebeğiniz için tehlike yaratabiliyor.





Yakalar Önemli

Bebek kıyafetleri bebeğin kafasını sıkıştırmamak ve ağlamalarına neden olmadan eşyaları giydirip çıkarmak amacıyla geniş yakalı olmalı. Ayrıca bebeğinizin gardırobunu tamamen kolay giydirilebilen parçalarla doldurmanızda büyük yarar var.









Yeni Kıyafetler Mutlaka Yıkanmalı

Yeni satın alınan bebek kıyafetleri eşyaların üzerindeki toz ve bakterilerin bebeğinize zarar vermemesi için mutlaka sıcak suda yıkanmalı. Kıyafetlerin yeni olmasının temiz olduğu anlamına gelmediğini aklınızdan çıkarmamalı, tüm eşyaları yıkadıktan sonra bebeğinize giydirmelisiniz. Aynı zamanda kıyafetleri ayrı şekilde yıkamalı, 60 derece kuralına da dikkat etmelisiniz. Unutmayın ki kıyafetleri sonrasında ütülemek hijyen seviyesini çok daha fazla artıracaktır.





Yeni satın alınan kıyafetler giydirilmeden önce mutlaka sıcak suda yıkanmalı.





Baskılı Kıyafetler Uzmanlar Tarafından Önerilmiyor

Çok kaliteli olmasına rağmen zaman içinde kumaştan ufalanarak ayrılabilen baskılara sahip bebek kıyafetleri uzmanlar tarafından önerilmiyor. Dökülen baskı parçaları bebeklerin cildine zarar verebiliyor. Tercihinizi sade kıyafetlerden yana kullanmak istemezseniz baskı yerine çeşitli motifler içeren parçaları bebeğiniz için alabilirsiniz.





Diğer Önemli Detaylar

Tüm bu saydıklarımız haricinde dikkat etmeniz gereken başka detaylar da mevcut. Kıyafetleri mevsime göre değil bebeğinizin boyuna ve yaşına uygun şekilde seçmelisiniz. Yüzde 100 pamuk, hatta organik, herhangi bir kimyasal içermeyen boyasız kıyafetlere yönelmelisiniz. Yumuşak, esneyebilen ve sert iplik kullanılmayan kumaşlar da aynı şekilde önemli. Özellikle ilk zamanlarda kıyafetlerin çoğu çıtçıtlı olduğu için yıkandığı zaman küflenmeyen çıtçıtlı kıyafetleri bebeğiniz için satın almaya ayrıca özen göstermeli ve makinede yıkadıktan sonra herhangi bir problem olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

