Hangi ana kucağını almalısınız?

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Adı üstünde ‘ana kucağı’, sizin kucağınızdaki kadar güvenli hissetsin diye...

Yazı: Elif Girgin



En azından ilk bir yıl en önemli yol arkadaşınız o olacak. Hatta daha da fazlası; bazen oto koltuğu, bazen pratik bir mama sandalyesi, bazen de bebeğinizi uyutmak için bir salıncak belki… O nedenle bırakın alışsın. “İyi ama hangisini almalı?” diyorsanız, piyasada birçok markanın, farklı fiyat ve özellikte ürünü bulunuyor. Bütçenizi ve önceliklerinizi belirleyip; iyi bir araştırmayla, size en çok hitap edeni kolayca bulabilirsiniz. Yalnız bir hatırlatma yapmakta fayda var; ana kucağını eğer bebek arabanızla entegre olarak da kullanabilmek istiyorsanız, alacağınız markanın pusetinizle uyumuna dikkat edin. Bu noktada daha önce aynı süreçten geçmiş yakınlarınızın deneyimlerine de kulak vermeyi ihmal etmeyin. Kendi bebekleri için kullandıkları ana kucağını size vermek isteyen sıkı dostlarınız da olabilir. Unutmayın, ana kucağı bebeğin sadece ilk bir yıl kullanacağı ve kolay kolay eskimeyen bir ürün. Üstelik çoğunun kılıfı kolayca çıkıp yıkanabiliyor. “Başkasının kullandığı bir eşyayı kullanmam” gibi bir yaklaşımınız yoksa bu teklifi memnuniyetle kabul edebilirsiniz. Eğer yeni bir ürün almaya karar verdiyseniz, sizin için yaptığımız küçük araştırmaya bir göz atın.



