Kanguru gibi gezelim

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Artık eve tıkılıp kalmak yerine bebeğinizle birlikte doğanın, sokakların hatta alışverişin tadını çıkarma zamanı!

Yazı: Elif Girgin/Bebeğimle Elele



Bebeğinizi kucağınıza alıp, doyasıya gezmek istemez misiniz? Hem de ne kendi rahatınızdan ne de bebeğinizin rahatından ödün vermeden! O halde en pratik ve zahmetsiz bebek taşıma yöntemini seçin: Kanguru!



Adını kanguruların bebeklerini taşıma şeklinden alan bu yöntem aslında yüzyıllardır kullanılıyor, günümüzde de en modernize edilmiş haliyle anne-babalara hizmet ediyor!



Siz de bebeğinizi taşımak için bir kanguru edinmeyi düşünüyorsanız önce aklınızdaki soru işaretlerini giderelim. ‘Kanguru kullanmak güvenli mi, kanguruyu hangi aydan itibaren, ne kadar süreyle kullanabilirsiniz, kullanırken bebeğin pozisyonu nasıl olmalı?’ Gelin bunlara bir bakalım...



• Uzmanlar, kangurunun içinde çocukların bacaklarının serbest ve ayrık bir biçimde durmasının kalça çıkığını engellemek açısından oldukça sağlıklı bir yöntem olduğunu söylüyor.

• Bazı kanguru modelleri bebek doğduğu andan itibaren kullanılabiliyor. Ancak genellikle 12 haftalıktan itibaren kullanmak daha doğru.

• İlk aylarda boyun kasları tam gelişmediği ve bebekler başlarını tam dik tutamadığı için baş destekli, ilk dört ayda da omuriliği dik tutacak bel destekli modelleri seçmeniz sağlıklı olacak.

• Çoğu model, bebek sekiz aylık ya da 9-10 kilo olana kadar kullanılabiliyor. Ancak iki hatta dört yaşına kadar kullanılabilen modeller de mevcut.

• Kanguruyla anneye dönük olarak taşıma şekli (0-3 ay), bebeğin anne kalbinin atışlarını hissetmesi için son derece sağlıklı.

• İleriki dönemde (3-4 aydan sonra), bebeğin yüzü dışa dönük olarak taşınması da dış dünya ile iletişim kurup sosyalleşmesi açısından olumlu.

• Uzun süreli kullanımlar için çift pozisyonlu yani dik ve yatay kullanılabilen kanguru modellerini tercih edebilirsiniz.

• Kangurularda kumaşın cinsi ve güvenlik açısından malzeme kalitesi önemli! Kumaşın terletmeyen cinsten ve yıkanabilir olmasına, bağlantı noktalarının ve kemerlerinin

sağlam olmasına dikkat edin. Her kullanımdan önce bağlantıları mutlaka gözden geçirin.

• Sling denilen bezden taşıma yöntemlerini de tercih edebilirsiniz. Bu yöntem de kalça çıkığı riskini azaltmak açısından yararlı. Ancak bebeğin düşme riskine karşı kumaşın kalın ve sağlam olması önemli.

• Hava şartlarına dikkat! Yağmurlu, karlı, buzlu hava koşullarında düşme tehlikesine karşı bebeğinizi kanguru ile taşımayın. Bozuk, taşlı ve kaygan yollarda yürürken çok dikkatli olun.

• Kendi konforunuz da önemli! Kangurunun kemerlerinin sert olması ya da kumaşın terletmesi sizi zorlayabilir. Bebeğin ağırlığının belinize, sırtınıza ya da boynunuza çok yük bindirmemesine dikkat edin. Bel destekli ve çapraz bantlı modeller işinizi kolaylaştırabilir.

• Bebeğiniz kangurunun taşıma kapasitesini aşmışsa artık kanguru kullanmayın.

• Son olarak; piyasada birçok markanın farklı özellikte kangurularını bulmanız mümkün. Ürünün fiyatı da seçiminizde önemli bir rol oynayacaksa, farklı mecralarda aynı ürünü farklı fiyatlara bulabileceğinizi unutmayın ve iyi bir araştırma yapın.



