O uyursa herkes uyur!

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“Neden yarım saatte bir uyanıyor?”, “Geceleri daha ne kadar uyanıp duracak?”, “Sallayarak uyutmak gerçekten zararlı mı?”, “Akşam dokuzda uyuması geç uyuduğu anlamına mı gelir?” Bebeğiniz doğduktan sonra hayatınızın en önemli meselelerinden biri evet ‘uyku’ olacak. Ve inanın uyku konusunda ne kadar erken bilinç kazanırsanız, hayatınız o kadar kolaylaşacak...

Yazı: Filiz Şeref



Bebeğiniz doğduktan sonra seve isteye pek çok şeyden feragat edebilirsiniz. Ancak söz konusu uykuysa, o vazgeçişler bu noktada insanı biraz zorlar. Sonuçta bu bir seçim meselesinden çok, bedensel yorgunluğun verdiği bir sıkıntı, dayanmakta güçlük çekme halidir... Siz de hem kendi beden -ve tabii ki ruh- sağlığınız açısından hem de minik bebeğinizin kaliteli uyku uyuması için, uyku konusuna erkenden ve fazladan eğilmelisiniz. Unutmayın, o uyursa herkes uyur! Öyleyse, işi bir bilenden öğrenin. En sık rastlanan 0-2 yaş arası uyku problemlerini ve sağlıklı bir uyku düzeni oluşturabilmek için neler yapılması gerektiğini Uyku Danışmanı Sinem Gerger Akınal ile konuştuk.



Yenidoğan dönemini ufak sıyrıklarla atlatabilirsiniz

Bebekler çok sık aralıklarla uyur. Ama kendi kendilerine uykuya geçmeleri hiç de kolay olmaz. Bebeğinizin neden ağladığını tahmin etmeye çalışmak, onu nasıl uyutacağınızı bilememek sizin için stres verici olabilir. Sinem Akınal, bu dönemde her anneye bebeğinin vücut dilini takip etmesini öneriyor. “Çünkü acıkan, uykusu gelen ya da gazı olan bir bebek aslında kendini ifade ediyordur” diyor ve bu dönemde bebeğinizi uyutmak için yapabileceklerinizi şöyle sıralıyor...



Bebeğinizi kundaklayın

Bebekler dünyaya geldikleri ilk aylarda kundaklandıkları zaman çok daha rahat ve uzun süre uyurlar. Çünkü kundaklanmak anne karnındaki güven duygusunu verir. Ayrıca bebekler bu aylarda ellerinin ve kollarının kendi uzantıları olduğunun farkında olmaz ve kendi kendilerini uyandırabilirler; kundaklayarak bunun önüne geçmiş olursunuz. Tabii burada yarım kundaktan bahsediyoruz. Yarım kundak, bebeğin kollarının sarıldığı bacak bölgesinin daha bol bırakıldığı kundak tipidir.



Yenidoğan dönemini ufak sıyrıklarla atlatabilirsiniz

Bebekler çok sık aralıklarla uyur. Ama kendi kendilerine uykuya geçmeleri hiç de kolay olmaz. Bebeğinizin neden ağladığını tahmin etmeye çalışmak, onu nasıl uyutacağınızı bilememek sizin için stres verici olabilir. Sinem Akınal, bu dönemde her anneye bebeğinin vücut dilini takip etmesini öneriyor. “Çünkü acıkan, uykusu gelen ya da gazı olan bir bebek aslında kendini ifade ediyordur” diyor ve bu dönemde bebeğinizi uyutmak için yapabileceklerinizi şöyle sıralıyor...



