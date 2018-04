Prematüre bebekler kahraman anneler

17 Kasım Dünya Prematüre Günü. Biz de 670, 700 ve 1700 gram doğan üç minik savaşçı ve güçlü anneleriyle bir araya geldik.

Yazı: Filiz Şeref



Dünyada ve Türkiye’de hamileliklerin yüzde 10’unun prematüre doğum ile sonuçlandığı biliniyor. Normalde 37 haftadan önce doğan bebekler prematüre kategorisine giriyor. 32-35 hafta arası orta derecede prematüre, 24-32 hafta arası ise ileri derecede prematüre oluyor. Hafta küçüldükçe ve bebeğin geçirdiği komplikasyonlara bağlı olarak bebeğin hastanede kalma süresi artabiliyor. Ancak yoğun bakım ünitesi ve yenidoğan uzmanı olan hastanelerde sınır olan 24’üncü haftadan sonra doğan bebeklerin yaşama şansı sanıldığı kadar düşük olmayabiliyor. Elbette bakımları çok hassas, hastane süresince ve özellikle eve çıktıktan sonraki iki yıl boyunca çok büyük özen ve dikkat gerektiriyor... 17 Kasım Dünya Prematüre Günü. Biz de 670, 700 ve 1700 gram doğan üç minik savaşçı ve güçlü anneleriyle bir araya geldik.



SEÇİL-DURU FİDA

Üçüncüsü 12-14 Aralık’ta yapılacak olan IBS Anne Bebek Çocuk Festivali’nin Genel Müdürü Seçil Fida’nın 30 hafta bitiminde 1700 gr doğan bebeği Duru, şu anda yedi yaşında ve harika resimler yapıyor. Fida, aslında hamileliğinin başından itibaren özel bir dönem yaşamış. Çünkü Duru hem tüp bebek hem de hamileliğin başından itibaren erken doğum ihtimali hep varmış…

“Hamilelik, benim hikayemdeki en zor kısımdı açıkçası. Çünkü Duru tüp bebek. Şanslıyız ki, ilk seferde başarılı olduk. Sonraki süreçte ise hep erken doğum ihtimali vardı ve hep dikkat etmem gerekiyordu. 24’üncü haftada doğum tetiklenmişti, bu yüzden 24-30 haftalar arası hiç kalkmadan yatmak durumunda kaldım. 30’uncu hafta bittiğinde Duru artık dayanamadı ve benim her konudaki erkenci kızım, erkenden gelmeye karar verdi. Suyum geldi ve doğum başladı. Ultrasonda bakıldığında ‘bir kilo doğacak ve ne olacağını bilmiyoruz’ dediler. Bu yüzden de ailemize bile haber vermedik. Bebek travmaya girmesin diye de sezaryenle almaya karar verdiler. Hastanede toplamda 14 gün kaldık. Ancak çok şükür ki, erken doğumun çok riskli belirtilerini yaşamadık. Sadece emme güdüsü olmuyormuş o hafta, onun için boruyla beslendi. Şanslıydım sütüm de geldi. Sütü içtikçe, hızla kuvvetlenmeye başladı Duru. Bu süreçte benden daha fazla eşim sarsıldı aslında. Erkekler olayı kontrol edemediklerinde çok panik oluyorlar. Orçun’a sakinleştirici verdiler, en çok onu telkin ettiler... Erken doğan bebeği 36’ya gelmeden sigorta yapmıyorlardı o zaman. ‘Bir görelim bakalım, 36 haftaya kadar neler olacak?’ diyorlardı. Bu da tabii eşimde ayrı bir travma yarattı.

Ben yaşadıklarımdan sonra inancınızı da moralinizi de yüksek tutun diyorum herkese. Gerçekten çocuk çok güçlü bir şey ve mucizevi bir durum. Sonraki dönemi de hep güzel hatırlıyorum.



Her şeye ara verdim

Hayatımda ilk kez Duru’yu bebek olarak kucağıma aldım, iyi ki öyle olmuş, benim için her şeyi normaldi bu yüzden. Ben onunla adeta evcilik oynadım. Doktor, bu dönemde en önemli insan oluyor hayatınızda, kızımı hiç kimseyle kıyaslamamam gerektiğini, her annenin her çocuğun kendine has olduğunu söylüyordu. Doğru sağlıklı bir bakımla Duru da bir sene sonra yetişmişti normal çocuklara.

Bu süreçte ailemle neredeyse 1.5 sene dışarı çıkmadım. İşe ara verdim. Sosyal hayatımı dondurdum. Tek odağım Duru oldu. Hatta 1.5 yıl sonra, çevremdekiler ‘sen böyle bir kadın değilsin, kendini bırakmamalısın, işe dönmelisin’ demeye başladılar da öyle başladım çalışmaya...

Artık ikinci çocuğu bile düşünüyorum. Allah öyle bir güç veriyor ki, ne yattığımı ne tüp bebek yaptığımı ne erken doğum yaptığımı hatırlıyorum.

Neyse ki, Duru da çok keyifli bir çocuktu. Şu anda da hayallerini bile kuramayacağım bir çocuk.



Nedenini bulamadılar

Tüm yaşadıklarımdan neler mi öğrendim? Önce sabrı! Benim en büyük defom sabırsızlığım. Bunları yaşarken elimizde inanç, sevgi, sabır, sisteme, evrene güvenden başka bir şey yoktu. Ve her şeyden önemlisi sevginin en büyük ilaç olduğunu öğrendim.

Annelere, bilirkişi gibi konuşmak istemem, ama benim yaşadıklarım sonrasında şu önerilerde bulunabilirim; eğer benimki gibi erken doğum beklentisi varsa, çok doğru bir hastane arayışında olmalılar. Çünkü yoğun bakım ünitesinin güçlü olduğu bir hastanede olmak insana güven veriyor. Doktorunuza güvenmek de çok önemli. Duru’nun bu kadar sağlıklı olmasında kadın doğum doktorumuzun payı büyük. Onun erken geleceğini çok erken fark etmesi önemliydi. Ben hep çok güvendim çok inandım ve söylediklerini yaptım.

Beklenenden küçük doğan bir bebeğiniz olduğundaysa, inanç ve moralinizi çok yüksek tutmalısınız. Moral bozarak varılacak bir yer yok.

Her erken doğum hikayesi kendine özel. Benim erken doğumumun nedenini bulamadılar. Ben internetten araştırmış olsaydım, moralim çok bozulabilirdi, şuursuz kararlar verebilirdim. Oysa son güne kadar gülüyordum. Suyum geldiğinde, bir kilo doğacak dediklerinde bile pozitif olmaya çalıştım. Aynı zamanda, tüp bebek hikayem de böyle. Bir hastanenin tüp bebek merkezinin psikolojik danışmanı olan yakınımız bana hep ‘sen ayrı bir vakasın, senin gibi tüp bebek yapan ben hiç görmedim’ der. Her zaman olacak diye baktık. Hep inancımı çok yüksek tuttum. Tüp bebek aşamasındaki anneler de ‘bu bir hastalık değil, günümüzün bir gerçeği’ diye düşünmeli, internetten yazılanlara kanmadan, giderek, araştırarak, danışarak tüp bebek yapmalılar. Psikolojik açıdan da maddi açıdan da zor bir şey çünkü.”