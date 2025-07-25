26 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Başak; Bugün sizin için huzursuz bir gün olabilir. Güne sessiz ve sakin başlamak sizin için bir nimet. Ancak gün ilerledikçe, sabrınızı test edebilecek beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Aslında bugün sizin için kazalara açık bir etki var; bu nedenle dikkatli olun.