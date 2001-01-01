Bebeğinizin gelişimiyle ilgili aklınıza takılan sorularınızı sorun uzman doktorlarımız cevaplasın.

12 aylık bebeğimin dilinin üzerinde ‘harita dil’ denen kırmızı lekeler vardı. Harita dilin tedavisi var mıdır ve bebeğimin dilinde ağrıya ya da tat alma duyusunda soruna yol açar mı?

Coğrafik dil olarak da bilinen ‘harita dil’ probleminin herhangi bir nedeni yok ve bir hastalık olarak kabul edilmiyor. İyi huylu bir durum olarak değerlendirilebilir. Her yaş grubunda rastlanabilir. Özellikle dilin üzerindeki kırmızı zeminde beyaz dalgalanmalar, yamalar şeklinde görülür. Bazen bu kişilerde bazı gıdaları yerken bir hassasiyet yaşanabilir. Harita dilin özel bir tedavisi yok ancak bu durum tekrarlayan ağız için aftlardan mutlaka ayırt edilmeli. Bu nedenle çocukluk çağında rutin kan tahlilleri yapılırken kan sayımı, demir, B12 ve çinko seviyelerine mutlaka baktırmanızı öneririm.

Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Dr. Dicle Çelik



Dört aylık bebeğimde kasık fıtığı olduğunu öğrendik. Bunun prematüre doğması ile ilgisi olabilir mi? Kasık fıtığının tedavisinde ameliyat şart mıdır?

Kasık fıtığı normal doğan 100 bebekten 3’ünde görülürken, bu oran prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde yüzde 30’lara kadar yükselebiliyor. Sağ ya da sol kasıkta tek başına ya da her iki kasıkta birden de ortaya çıkabiliyor. Kasık fıtığında genetik faktörler de rol oynuyor. Kendiliğinden geçebilen bir durum değil. Fıtık ilerledikçe bağırsak bu kısım içinde sıkışabilir. Bazen bu süreç erkeklerde testisin kaybına kadar gidebilir. Kızlarda yumurta fıtık içine girip kangren olabilir. Tüm bunların önlenmesi için cerrahi müdahale şart. Fıtık bağı gibi araçların çocuk fıtığı tedavisine yararı yok.

Avrasya Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Doç. Dr. Hüseyin Kılınçaslan







1.5 yaşındaki oğlumun neredeyse bebekliğinden beri ayak tabanında çıkıntılı olmayan, koyu kahverengi, yaklaşık 2 cm büyüklüğünde bir beni var. Bu ben tehlikeli bir durum yaratabilir mi?

Bebek doğduğunda veya ilk iki yaşa kadar ortaya çıkan, zamanla değişim gösterebilen kahverengi benleri doğumsal ben olarak adlandırıyoruz. Doğumsal benler takip edilmeli çünkü malign melanom adı verdiğimiz cilt kanseri riski taşırlar. Yılda bir kere dermatoloji uzmanı kontrolü yaptırmayı ihmal etmeyin. Dermatoloji uzmanınız bu benleri dermatoskopi ile büyütüp inceleyerek kayıt alına alıp, takibini yapabilir.

Acıbadem International Hastanesi Dermatoloji Uzmanı, Dr. Hülya Sağlam



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