Yemek savaşına son!

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Bebeklerin de bir damak tadı vardır ve sizinkinden çok farklı olabilir.

Annelik içgüdüsüyle bebeğiniz yemek yemeyince üzülüyor ve hatta bazen onunla yemek savaşına giriyor olabilirsiniz. Ancak uzmanlar bebeklerle yemek savaşı yapılmaması gerektiğini söylüyor. Ek gıdaya geçiş döneminde dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri, bebeği sevmediği besinler konusunda zorlamamanız, yemesi için onunla inatlaşmamanız. Eğer bebek besini beğenmiyorsa, bir diğer besine geçebilirsiniz. Ancak beğenmediği yemeği 1-2 hafta sonra tekrar yedirmeyi denemelisiniz. Unutmayın, pek çok bebek, daha önce reddetmesine rağmen zaman geçtikten sonra tekrar sunulan besini afiyetle yer. Ayrıca bebek hastayken yeni besinlerle tanıştırılmaması, hastalığının geçmesinin beklenmesi önemli.