Yemek yedirmek için minik numaralar

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Biraz beyaz yalanın kimseye zararı olmaz!

• Jelibonu çok seviyorsa, boş bir jelibon paketinin içine cevizli sucuğu mutfak makasıyla küçük parçalara ayırarak yerleştirin. Jelibon istediğinde her zaman yaptığınız gibi, “Ama sadece iki tane yiyebilirsin” cümlesini tekrar edin ve paketi onun eline verin. İçinden iki tane aldıktan sonra paketi siz alın ve içinden iki tane de siz yiyin. İnanın bu numara en az beş yaşına kadar çocuğunuzu jelibondan uzak tutacak.

• İçecek kutularını atmayın. Hazırladığınız meyve sularını ‘büyüklerin içeceğinden içmek istiyorum’ krizi sırasında, kutunun içine koyun ve bir pipet eşliğinde yemeğinin yanında servis edin.

• Çocuklar köfteye bayılır. Peki ya siz, kerevizli köftenin hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı olduğunu biliyor muydunuz? Kerevizleri rondoda ezin ve köfte harcının içine karıştırın. Köfteyle pişen kereviz kokusuz olduğu için çocuğunuza rahatlıkla yedirebilirsiniz.

• Çocuğunuz balık yemiyorsa, hazırladığınız sebze çorbasının içine rondodan geçireceğiniz balığı ekleyerek pişirebilirsiniz. Ancak balığın miktarını abartmamaya özen gösterin. Böylece kokusuz sebzeli balık çorbası hazırlayabilirsiniz.

• Ve çikolata… Çabuk bozulmaması için katkı maddeleriyle hazırlanan çikolatalar da çocuğunuzun sağlığı için tehlike yaratabilir. Evde kendiniz çikolata yapıp, farklı, renkli ve eğlenceli kalıplarda çikolatayı dondurursanız, bu sorunu da kısmen çözebilirsiniz. Renkli folyo kağıtlarıyla kaplayarak bakkaldan alınmış çikolata gibi çocuğunuza yedirebilirsiniz.

• Evde hazırladığınız kurabiyeleri, büyük bisküvi paketlerinin içine koyarak da yedirebilirsiniz.

• Bebekliğinde sıkça tükettiği muhallebinin içine de, küçük numaralarla yemediği besinleri ekleyebilirsiniz. Mesela yumurtanın sarısı! Hazırladığınız karışımın içine bir yumurta sarısı ekleyerek muhallebiyi pişirin.

Küçük numaralarla, evde yemediği tüm sebze ve meyveleri, sevdiği lezzetlerin arasına azar azar ekleyerek gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra, yemeklerin çocuklara cazip gelmesi için, renkli tabaklar kullanabilirsiniz. Ve tabii ki sunumlarınızı renklendirmeyi de ihmal etmeyin. Sadece zeytinden göz, salatalıktan burun, domatesten dudak yaparak bile onların ilgisini çekebilecek bir tabak hazırlayabilirsiniz. Belki bu tabağa havuçtan saç bile yapabilirsiniz. Ne dersiniz sizce de renkli olmaz mı?