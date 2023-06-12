Bebekler ve yeni yürümeye başlayan çocuklar için demir açısından zengin 10 yiyecek

Demir, vücudunuzun organlara ve kaslara oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerindeki bileşen olan hemoglobini üretmesi için ihtiyaç duyduğu hayati bir besindir. Bu nedenle demir açısından zengin besinler, oksijen temini, kas metabolizması, hücre işleyişi, fiziksel büyüme, sinir gelişimi, hormon üretimi ve daha fazlası için gereklidir.

Bu, demirin sağlıklı kanın çok önemli bir bileşeni olduğu ve demir eksikliğinin çocuğunuzun organlarının temel işlevlerini etkileyebilecek anemiye yol açabileceği anlamına gelir. Neyse ki, bebekler onları yaklaşık altı ay boyunca beslemeye yetecek kadar demirle doğarlar.

Anne sütü veya mama da bu demir rezervlerine önemli katkılar sağlayabilir. Ancak bebeğinizi sütten kesmeye başladığınızda, yiyeceklerinden demir almaları gerekir.

Bu yazıda, bebeğinizin veya yeni yürümeye başlayan çocuğunuzun gelişmesine yardımcı olmak için demir açısından zengin bazı yiyecekleri göreceğiz...

BEBEKLER İÇİN DEMİR AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

1. Yağsız et, karaciğer ve kümes hayvanları

Bu besinler, vücudun emmesi daha kolay olan heme demir açısından zengindir. Etin yağlı kısımlarını kesmeye çalışın çünkü çok az demir içerirler veya hiç içermezler. Çoğu uzman, çocuğunuza yaklaşık 6 ila 8 aylıkken et vermeye başlayabileceğinizi söylüyor.

2. Yumurta sarısı

Yıllarca, yumurtaların kardiyovasküler hastalık (CVD) riskinizi artırdığı düşünüldüğü için kötü bir ünü vardı. Bununla birlikte, son araştırmalar herhangi bir KVH tehlikesi oluşturmadıklarını göstermektedir.

Yumurta sarısı sadece demir açısından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda pişirmesi de kolaydır. Bir haşlanmış yumurta, protein ve vitaminler gibi diğer besinlerin yanı sıra yaklaşık 1 mg demir içerir. Ayrıca, haşlanmıştan çırpılmışa ve omlete kadar birçok şekilde dahil edebilirsiniz. Ancak unutmayın, çocuklara (5 yaş altı) sıvı veya çiğ yumurta sarısı vermeyin çünkü bunlar salmonella gibi gıda kaynaklı patojenler taşıma riski taşıyabilir.

3. Yeşil sebzeler

Brokoli, lahana ve ıspanak gibi yapraklı yeşil sebzeler, demir için en iyi seçenekler arasındadır. Örneğin yarım su bardağı haşlanmış, süzülmüş ıspanak yaklaşık 3 mg demir içerir. Çocuklar sebzeleri sevmeyebilir, bu nedenle lezzetlerini arttırmak için bunları smoothie'lere, çırpılmış yumurtalara veya ete ekleyebilirsiniz.

4. Fasulye

Bunlar et ve deniz ürünlerine harika alternatifler. Örneğin:

Yarım su bardağı kuru fasulye 4 mg demir içerir.

Yarım bardak barbunya fasulyesi, yaklaşık 2 mg.

Yarım bardak mercimek, yaklaşık 3 mg.

Ayrıca kırmızı pirinçle ezerek protein ve demir açısından zenginleştirebilirsiniz.

5. Tofu

Bu, laktoz intoleransı olan vejetaryenler ve çocuklar için başka bir harika seçimdir. Yarım fincan yaklaşık 3 mg içerir. Tofu birçok biçimde gelir. Ancak, sert veya ipeksi tofu olsun, çocuğunuzun yemeğine eklemenin yollarını bulabilirsiniz.

6. Deniz ürünleri

Deniz ürünleri, demir de dahil olmak üzere farklı besinlerin en önemli kaynakları arasındadır. Somon, mezgit balığı ve uskumru en iyi demir, omega-3 yağ asitleri ve protein kaynakları arasındadır. Bununla birlikte, ailenizde bir deniz ürünü alerjisi varsa ve haftada bir veya iki porsiyondan fazla tüketmek zararlı olabilir.

7. Tatlı patates

Hem patates hem de tatlı patates iyi birer demir kaynağıdır. Ek olarak, bebekler doğal olarak tatlı oldukları için tatlı patatesleri de severler. Ancak, demir bileşenlerini korumak için pişirmeden önce soymayın.

8. Kurutulmuş meyveler

Kuru erik, kuru üzüm, hurma veya kayısı gibi kuru meyveler, bebeğiniz veya yürümeye başlayan çocuğunuz için mükemmel bir atıştırmalıktır. İyi haber, demir açısından zengin olmaları ve kabızlığı önlemeleridir. Çocuğunuzu kuru meyvelerle atıştırmaya teşvik etmek, yetişkinlikte iyi bir şekilde devam etmeleri gereken iyi bir alışkanlıktır.

9. Bezelye

Bezelye, bebeğinizin veya yeni yürümeye başlayan çocuğunuzun yemeğine mükemmel bir katkı olabilir çünkü birçok çocuk onları seviyor. Ayrıca, diğer birkaç yemekle hazırlamak veya birleştirmek kolaydır. Ayrıca çocuğunuza lif, protein, demir ve daha fazlasını sağlarlar. Ancak küçük bebekler için onları ezmeyi unutmayın çünkü boğulma tehlikesi oluşturabilirler.

10. Kabak Çekirdeği

Kabak çekirdeği demirin yanı sıra protein, lif, mineraller, vitaminler ve yağ asitleri açısından da zengindir. Çeyrek fincan kabak çekirdeği yaklaşık 2,5 mg demir içerir. Ancak bezelye gibi, yeni yürümeye başlayan çocuklar için onları ezdiğinizden emin olun.