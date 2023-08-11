Bebeklere çikolata verilir mi? Bebeklere çikolata ne zaman verilir? Faydaları var mı?

Bebeklerin sindirim sistemi doğum sonrasında gelişmeye devam ediyor. Bebeğinize çikolata vermeden önce onun minik sindirim sisteminin yeterli olgunluğa kavuşmasını beklemek gerekiyor. Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gizem Özölmez konuya ilişkin bilgi verdi.

Bebeklere bitter dahi olsa çikolata verilir mi?

Pediatri uzmanları bebeklere şekersiz çikolata vermenin diğer çikolata çeşitlerine kıyasla daha sağlıklı olduğunu tespit etmiş bulunmaktadır. Bu sebeple antioksidan özelliği ve magnezyum içeriği yüksek bitter çikolata 2 yaşından sonra en çok günde bir kare olacak şekilde bebeklere verilebilir. Hatta faydalı etkileri dahi bulunabilir.

Bebeklere çikolata ne zaman verilmeli?

Bebeklerin sindirim sistemi gelişimi doğumdan sonra bile şekillenmeye devam etmektedir. Bebeğin herhangi bir yan etki göstermeksizin çikolata yiyebilmesi 24 ay yani 2 yaşında mümkündür. Burada hem bebeğin sindirim sistem gelişimi hem de çikolatanın içerisindeki kafeinin zararlı etkilerinden korunmak önem arz eder.

Bebeklere daha erken aylarda çikolata verilirse zararları neler olur?

Kakaonun içerisinde bulunan teobromin adındaki alkoloid çikolatanın ruh halini yükseltici temel etken olduğu düşünülmektedir. Yorgunluk ve hipotansiyonda etkilidir. Kan-beyin bariyerini geçerek uyanıklık durumu üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmüş ve besinlerle uygun miktarda alımı sürecinde merkezi sinir sistemini stimüle edemediği tespit edilmiştir. Çikolatanın içerisindeki miktarı ise fazla miktarlarda dahi güvenle kullanılabilecek düzeylerdedir. Ancak 24 aydan küçük bebeklerde hiperaktiviteye neden olabilir. Bebekler uyumada zorluk çekebilir ve uyku düzeni bozukluğu sebebiyle huzursuz olabilirler. Hazır alınan çikolataların içerisinde bulunan şekerin yüksek olması sebebiyle diş çürükleri görülebilir. Yüksek yağ oranı sebebiyle ileriki yaşlarda görülebilecek obeziteye yatkınlık sağlayabilir.

Çikolata alerji yapar mı?

Çikolata alerjik tepkime riski yüksek olan kakao bitkisinin çekirdeğinden elde edilmektedir. Özellikle bebeklerde ve küçük yaş çocuklarda alerjik tepkimeler ortaya çıkabilir. Genel reaksiyonlar çikolata yedikten sonra mide ağrısı, ciltte döküntüler, ağız kenarlarında veya göz çevresinde şişlikler, deride kızarıklık, kol ve çevresinde sivilcelenme şeklinde ortaya çıkar. Çikolata alerjisi kalıcı değildir ancak herhangi bir belirti oluştuğunda lütfen en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

2 yaşından büyük bebeklere çikolata vermenin yararları var mı?