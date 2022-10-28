Bebeklere bal ne zaman verilir? 1 yaşından önce bebeklere bal verilirse ne olur?

6 ay anne sütü ya da mama ile beslenen bebekler, bu sürecin ardından ek gıdaya başlarlar. Ek gıdaya geçişle beraber farklı besinlerle tanışan bebeklerin tüketmemesi gerekenlerden biri de bal. Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük bebeklere ne zaman bal verilmesi gerektiğini anlattı ve balın faydalarına değindi.

Bebeklere bal ne zaman verilir?

Bebeklere bal 1 yaşından sonra verilebilir.

Bebeklere bal neden 1 yaşına kadar yasak?

Bal Clostridium botulinum sporları içerebildiğinden bu bakteriler bebeğinizin sindirim sisteminde ve ölümcül bir hastalık olan gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bir yaşından önce bebeklerin mide asidi yetersiz olduğundan toksinler parçalanmaz ve bebeklerde botulizm denilen zehirlenmelere yol açabilir. Bu zehirlenme bebeğin sinir sistemini etkilemekte, geçici felç hatta ölüme yol açabilir.

Bebeklere 1 yaşından önce bal verilirse ne gibi sorunlara yol açar?

Bebeğe bal verdikten sonra; bebeğin kaslarında gevşeklik, cansız ve zayıf ağlama, emmesinde ve beslenmede azalma, aşırı halsizlik, nefes almada zorluk solunum sıkıntısı veya hırıltı gibi belirtilere rastlandığında hastaneye başvurmalısınız.

Bebekler 1 yaşından sonra bal yemeye nasıl başlamalı? Ne kadar verilmeli?

Çocuklarda bal tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kilo durumuna göre yaklaşık 1 gram kadar bal tüketilmesi gerektiğinin önerilmesidir. Bir yaşındaki çocuk için günlük bir tatlı kaşığı kadar verilebilir.

Bal alerjik bir besin midir? Alerji olursa ne yapılmalı?

Bal alerjik durumlara yol açabilir. Belirti olarak kusma ve mide bulantıları görülebilir. Ayrıca deride değişiklikler ve lekelenmeler ve nefes almada zorluk görülebilir. Bu durumda acil bir şekilde hastaneye başvurulmalıdır.

Bebekler için balın faydaları neler?