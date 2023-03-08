Begüm İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BEGÜM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Begüm

Begüm Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe

BEGÜM İSMİNİN ANLAMI

Begüm ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer Türkçe kökenli bir isimdir. Begüm isminin iki anlamı vardır:

Hanım, hanımefendi. Hint prenseslerine verilen unvan.

Begüm Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlük kısmında ise 'Hint prenseslerine verilen unvan' olarak geçmektedir.

BEGÜM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

İyimser, ilham verici, dışa dönük ve kendini ifade eden kişilerdir. İnsanlar sizi neşeli, olumlu ve çekici olarak görüyor. Kişiliğiniz başkalarını çok güçlü bir şekilde etkileyen enerjiye sahip. Tüm bu yükselen enerjiniz yaratıcılığınızın bir belirtisi. Sözel becerileriniz sizi yazı, komedi, tiyatro ve müzik alanlarına yönlendirebilir.”(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Begüm ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Özüm, Bengü, Müge, Berre, Beril, Ogün. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: Etrafındaki insanların hayatlarına dokunmayı seven kişilerdir.

E: Etkileyici, neşeli kişiliklerdir. Bulundukları ortamın enerjisini yükseltirler. Özgürlüğü severler.

G: Entelektüel açından güçlü kişilerdir.

Ü: Etkili ikna becerisine sahiptirler. Yaratıcı, ilham verici kişilerdir.

M: Kin tutmak yerine affetmek onlara göredir. Tam bir işkoliktirler. Yüksek enerjiye sahiptirler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Begüm İsminin Numerolojisi: 3

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★





BEGÜM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Sarı

Şanslı Numaraları: 3, 8, 16, 30 ve 34.

Şanslı Günü: Salı

Şanslı Ayı: Ocak

Şanslı Taşı: Zümrüt