Begüm İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi
Türkçe kökenli bir isim olan 'Begüm' ismi Türkiye'de tercih isimler arasında. Peki, Begüm isminin anlamı ne? Begüm ne demek? Bu yazımızda Begüm isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım ...
BEGÜM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
- İsim: Begüm
- Cinsiyet: Kadın
- Köken: Türkçe
BEGÜM İSMİNİN ANLAMI
Begüm ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer Türkçe kökenli bir isimdir. Begüm isminin iki anlamı vardır:
- Hanım, hanımefendi.
- Hint prenseslerine verilen unvan.
Begüm Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlük kısmında ise 'Hint prenseslerine verilen unvan' olarak geçmektedir.
BEGÜM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
İyimser, ilham verici, dışa dönük ve kendini ifade eden kişilerdir. İnsanlar sizi neşeli, olumlu ve çekici olarak görüyor. Kişiliğiniz başkalarını çok güçlü bir şekilde etkileyen enerjiye sahip. Tüm bu yükselen enerjiniz yaratıcılığınızın bir belirtisi. Sözel becerileriniz sizi yazı, komedi, tiyatro ve müzik alanlarına yönlendirebilir.”(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)
Begüm ismine benzeyen diğer kadın isimleri:
Özüm, Bengü, Müge, Berre, Beril, Ogün. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan kız bebek isimleri)
HARF OLARAK İSİM ANALİZİ
B: Etrafındaki insanların hayatlarına dokunmayı seven kişilerdir.
E: Etkileyici, neşeli kişiliklerdir. Bulundukları ortamın enerjisini yükseltirler. Özgürlüğü severler.
G: Entelektüel açından güçlü kişilerdir.
Ü: Etkili ikna becerisine sahiptirler. Yaratıcı, ilham verici kişilerdir.
M: Kin tutmak yerine affetmek onlara göredir. Tam bir işkoliktirler. Yüksek enerjiye sahiptirler.
İSİM NUMEROLOJİSİ
Begüm İsminin Numerolojisi: 3
ŞANS ORANLARI
- Kader ★★★★★
- Aşk ★★★
- Sağlık ★★
- Para ★★★
- Aile ★★★★★
- Arkadaşlık ★★★★
BEGÜM İSMİNİN SEMBOLLERİ
İsmin Rengi: Sarı
Şanslı Numaraları: 3, 8, 16, 30 ve 34.
Şanslı Günü: Salı
Şanslı Ayı: Ocak
Şanslı Taşı: Zümrüt