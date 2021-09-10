Belinay İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BELİNAY İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Belinay

Belinay Cinsiyet: Kadın

Kadın TDK'ye göre anlamı: Belinay ismi Güncel Türkçe Sözlük ve TDK'nin kişi adları sözlüğünde yer almamaktadır. TDK'ya göre Türkçe kökenli Belin isminin anlamı ise şu şekilde yer almaktadır: Köken: Türkçe, Cinsiyet: Kız 1. Korku, ürkü. 2. Şaşkınlık, hayret.



BELİNAY İSMİNİN ANLAMI

Türkiye'de özellikle son yıllarda rastlanan Belinay isminin anlamı konusunda farklı kaynaklarda farklı bilgiler var. İnternet sitelerinde Belinay isminin anlamının eski inanç sistemine göre geceleri yolları aydınlatan kutsal ışık ya da Peygamber çiçeği olduğu belirtilir. Bazı sitelere göre ay ışığının su üzerine yansımasına denir. Ancak Belinay ismine Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerinde rastlanmaz. Bazı kaynaklarda da bahsedilen anlamlara gelmediği belirtilir. Belinay isminin yaygın olarak bilinenin aksine ‘belinmek’, ‘bölünmek’ kökünden geldiği; bu nedenle ‘belinen ay, bölünen ay, ay gibi belin, ay gibi bölün’ anlamları taşıdığı ifade edilir. Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde ise Türkçe kökenli olarak 'Belin' ismine yer verilir ki anlamı korku, ürkü, şaşkınlık hayrettir.

BELİNAY İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Belinay ismi titizliği, vicdanlılığı ve neşeyi kendine çeker. Büyüme odaklı, güçlü, vizyon sahibi, maceracı, savurgan, özgürlüğü seven, huzursuz ve manevidir. Adı Belinay kişiler genellikle özgürlük arayışı içindedir. Başkaları tarafından sınırlandırılmaktan hoşlanmaz. Merak ve çelişki bu isimdekilerin karakterine damgasını vurur. TV program yapımcısı olma yeteneğine sahiptir. Çok yönlülük bu sayıyı yöneten şeydir. Hırslı ve azimlidir, şaşırtıcı bir odaklanma yeteneğine sahiptir. Belinay ismindeki kişiler genellikle zeki ve objektiftir ve zor kararları çok çabuk verebilirler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

BELİNAY İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Bu isme sahip herhangi bir ünlümüz bulunmamaktadır.

Belinay ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Selinay, Serenay, Işılay, Miray, Meral, Gülenay, Gülay, Seray, Tülay (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA BELİNAY İSMİ GEÇİYOR MU?

Belinay ismi Kuran’da geçmemektedir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: Bu harfle başlayan isimler, kolayca aşık olabilen ve başkalarının hayatlarına fazla müdahale edebilen kişilerdir.

E: E harfine sahip kişiler, yaşamlarında her konuyu inceleme ve öğrenme isteği içinde olan meraklı bir yapıya sahip insanlardır. Girdikleri her ortamda herkesle kolaylıkla kaynaşabilen “E” harfi, sıcakkanlı ve sosyaldir.

L: İsmin ikinci hecesinde yer alan “L” harfi, aşkı yoğun bir şekilde yaşayan, kalıcı duygular arayan insanların özelliklerini taşır.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

N: İsmin içinde yer alan “N” harfi hayalci bir kişiliğe işaret eder. Bu harfe sahip kişiler her şeyi mantık çerçevesinde yorumlar ve çok analiz yaparlar. Bu harf kişinin karar vermesinde zorluk yaşatabilir fakat aynı zamanda çok yönlü düşünme özelliğini de beraberinde getirir.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

Y: İsmin sonunda yer alan “Y” harfi, içinde bulunduğu isme yüksek bir empati duygusu katar. Merhametli, sevecen bir kişiliğe işaret eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Belinay İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Sosyal Medya Uzmanlığı, Sosyal Bilimler, Medya ve İletişim veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan Elif ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Kısıtlanmaktan ve duygularını ölçülü yaşamaktan nefret eder. Bu enerjiye sahip kişilerin partnerleri kesinlikle özgürlükçü yapıda olmalıdır. Birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerjisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi B ile başlayan kişiler, sıcakkanlı, arkadaş canlısı, anlayışlı kişilerdir. Birlikte çalışmaktan keyif alır ve huzursuzluklardan kaçınır. İsmi y ile biten kişiler, teknik zekaları yüksek, inançlı, özgürlüklerine düşkün, problem çözücü, başkalarına destek veren kişilerdir.

BELİNAY İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Belinay ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 7,13, 26 ve 39'dur.

Şanslı Günü:

Salı

Mars gezegeninin şanslı günü olan Salı, kişisel potansiyelin ve azmin sembolüdür. Hayattaki beklentilerimizi netleştirmek ve doğru karar verebilmek için en uygun günlerden biridir. Sanatsal ve yaratıcı yetenekleri sergilemek için ideal gündür.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir.