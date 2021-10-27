Berat İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BERAT İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Berat

Berat Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ne göre Berat isminin anlamları şöyledir: 1. Nişan, rütbe. 2. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. 3. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.



BERAT İSMİNİN ANLAMI

Berat, bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patente verilen isimdir. Osmanlı Devleti'nde bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğudur. Berat ismi hem kız hem de erkeklerde kullanılan isimlerden biridir

BERAT İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Berat ismi nezaket, kararlılık ve saygıyı çağrıştırır.

BERAT İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Berat Yenilmez, Berat Çetinkaya,

BERAT ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Ferhat, Serhat, Berdan, Bertan, Beren, Behzat, Burak, Fırat, Müjdat, Nejat, Nevzat, Pusat, Vedat (B ile başlayan erkek bebek isimleri ) (B ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA BERAT İSMİ GEÇİYOR MU?

Berat ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. TDV Ansiklopedisi'ne göre Berat Gecesi'nin anlamı şu şekilde yer alır: "Berat Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Şaban’ın on beşinci gecesinde Müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir"

İçerdiği anlam güzelliği nedeniyle hem kızlarda hem de erkeklerde kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: İsmin ilk harfi olarak yer alan “B” kişiye, başkalarına yardımcı olma, hayatlarını kolaylaştırma eğilimi verir.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi cömertliğe işaret eder.

R: İsmin ikinci hecesinde yer alan “R” harfi, kişiye duygusallık katar. Bu harfe sahip kişiler akılların çok kalplerini dinleyen, duygularının peşinden giden insanlardır.

A: “A” harfi numerolojide 1 rakamıyla eşdeğer enerjiye sahiptir ve bu harfe sahip kişiler her zaman ön planda olmak isteyen hırslı kişilerdir.

T: İsmin sonunda yer alan “T” harfi, kişiye kendisini fazla eleştiren bir yapı kazandırır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Berat İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Pazarlama, Biomedikal bilimleri, Fitness eğitmenliği veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 1 sayısı, şehvetli ve çekici partnerleri beraberinde getirir. İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “B” ile başlayan kişiler anlayışlı, sıcakkanlı, samimi insanlardır ve sevdikleriyle birlikte olmak onlar için çok önemlidir. Tek başlarına çalışmaktansa, takım olarak çalışmayı tercih ederler. İsmi “T” ile biten kişiler, duygu durumlarını yönetmekte zorluk çeken kişiler olabilirler. Karmaşık duygularını anlamak ve duygusallıklarını bastırmak onlar için hayli zordur.

BERAT İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Berat ismindeki insanlar duygularını rahatça ifade eden, enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk, unutulmuş tutkulara yön gösterir ve kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 5, 9, 16, 21 ve 34'tür.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Şubat

Şubat ayı, niyetin gücünü ve tefekkürü sembolize eder. Bu ay umutsuzluğa kapılmamak ve aksiliklere göğüs germenin önemini simgeler. Şubat ayı enerjisi gereği sağlıklı beslenme ve gelişme, iyileşme süreçleri için en uygun aydır.